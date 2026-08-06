Перед судом постануть колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятеро учасників організованої ним групи. НАБУ та САП обвинувачують їх у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

За даними слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар «ПриватБанку», тодішній голова Дніпропетровської ОДА, організував схему заволодіння коштами банку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі установи. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Зрештою, кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу банку на виконання вимог Національного банку України.

У вересні 2023 року учасникам оборудки повідомили про підозру. У липні 2025 року слідство у справі завершили.