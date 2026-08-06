«Верстка» додзвонилася за номером Ігоря генерала Єрусалимова, про смерть і похорон якого напередодні повідомили ЗМІ. Чоловік відгукнувся на ім’я-по-батькові генерала, а потім висунув вимогу: «Не треба нічого писати про мене».

Журналісти також знайшли ознаки можливої ​​фальсифікації повідомлення про похорон: обліковий запис нібито доньки генерала, з якого поширили інформацію про траурну церемонію, схоже, створили зовсім недавно.

Тоді чиї засекречені похорони пройшли вчора в Москві?

ВЧК-ОГПУ стало відомо, що вчора Троєкурівському цвинтарі був похорон генерал-майора Валерія Плохотнюка. На 2022 рік він був заступником командувача 49-ї армії.

Сьогодні був похований Данило Передрій – зять головкому ВКС РФ Олександра Чайка. Обидва загинули 1 серпня під час вибуху біля ресторану, де святкували 55-річчя Чайка.

Раніше з’ясували, що бомба у дівчини, яку використовували як смертницю, спрацювала, коли до веранди ресторану під’їхала машина з мигалкою. Мабуть, у цей момент на ювілей друга якраз приїхав Плохотнюк.

Як повідомляло ІншеТВ, На “вибуховому” бенкеті в Москві сам головком ВКС Чайко не постраждав, поранена його донька і помер в лікарні зять