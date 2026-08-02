1 серпня та в ніч проти 2-го на території Миколаївщини зареєстровано 45 пожеж.

В переважній більшості — це знову пожежі сухостоїв, сміття, чагарників, пожнивних залишків на відкритих територіях та в межах житлового сектору, повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

На одній з пожеж на місці виявлено тіло загиблого чоловіка 1957 р.н. Сталось це у с. Олександрівка Володимирівської громади Баштанського району — горіли пожнивні залишки та чагарники у приватному дворі. Тіло чоловіка виявлено безпосередньо в осередку пожежі — остаточну причину смерті встановлять фахівці.

Також вчора загорівся сухостій у с. Нечаяне Миколаївського району та вогонь перекинувся на три приватні домоволодіння. Вогнеборці вберегли тут від знищення 2 житлові будинки.

Як повідомляло Інше ТВ, З 32-х пожеж на Миколаївщині за добу дві було через російські обстріли (ФОТО)