Учора, 1 серпня, до Служби порятунку надійшло повідомлення від мешканців м. Вознесенськ про те, що чоловік 1973 року народження впав до ями глибиною близько 3 метрів.

Через отримані травми самостійно вибратися він не зміг.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, прибувши на місце події, рятувальники за допомогою нош та спеціальних фіксуючих пристроїв обережно підняли потерпілого на поверхню й передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Чоловіка госпіталізували до лікувального закладу. Обставини події встановлюються.

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