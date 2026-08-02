Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок ранкової атаки на Миколаїв пошкоджено освітній заклад та шкільний автобус.

ГУ ДСНС України у Миколаївській області показало, як рятувальники ліквідовували наслідки цієї атаки, передає Інше ТВ.

Згідно повідомлення, з самої ночі ворог тероризує мешканців Миколаївщини, намагаючись атакувати місто.

Вранці внаслідок падіння боєприпасів та їх уламків у м. Миколаєві виникла пожежа. Ціллю російських військ на цей раз став заклад освіти — загорівся припаркований у дворі автобус. Пошкоджено будівлю ліцею.

Площа пожежі склала 20 кв.м. На щастя, тут обійшлось без постраждалих.