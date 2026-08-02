Росіяни модифікували реактивний ударний БпЛА «Герань-4 Сикер», переробивши носову частину апарата для встановлення оптико-електронної системи наведення.

Про це повідомляє «Мілітарний» за результатами аналізу оприлюднених фотографій дронів.

Головними відмінностями нової версії стали носовий відсік із компактним оптичним модулем та система донаведення, яка дає змогу точно влучати в ціль навіть у разі втрати зв’язку під час зниження для атаки.

Крім того, дрон має на борту додаткову фіксовану камеру, яку OSINT-дослідникам вдалося ідентифікувати як китайську Dahua TiOC Dual-Lens Panoramic із кутом огляду 180°. Імовірно, вона забезпечує первинний огляд місцевості та широку ситуаційну обізнаність. Також існує версія, що її використовують для виявлення дронів-перехоплювачів.

Порівняння зовнішніх поверхонь Shahed-136 (Герань-2) та реактивного ударного дрону “Герань-4 Сикер”. Колаж Мілітарний

Заявлена дальність версії «Герань-4 Сикер» становить до 550 км, крейсерська швидкість — близько 300 км/год, а маса бойової частини — 50 кг.

Росіяни вже активно застосовують ці безпілотники, зокрема для ударів по портовій інфраструктурі та суднах у Чорному морі.

“Герань-4 Сикер” атакує цивільні судна у порту Миколаєва, липень 2026. Стоп-кадр з відео Міноборони РФ

Уперше застосування реактивного ударного безпілотника «Герань-4» зафіксували на початку травня 2026 року. Тоді апарат потрапив у приціл українського дрона-перехоплювача.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, довжина базової «Герані-4» становить близько 3,6 метра, розмах крила — 3,05 метра, а максимальна злітна маса може сягати 450 кг. Стандартна маса бойової частини становить близько 50 кг.

Монтаж оптичної системи наведення на дрон типу Герань. Фото Алабуга Оптична система наведення виявлена в уламках Герань-4 Сикер. Фото Сергій Флеш Додаткова камера виявлена в уламках Герань-4 Сикер. Фото Сергій Флеш

На різних зразках дрона зафіксували два типи китайських турбореактивних двигунів: знятий із виробництва Telefly LX-WP-160 із тягою близько 160 кгс та потужніший Telefly TF-TJ2000A із тягою близько 200 кгс. Останній також застосовують у реактивному дроні «Герань-5».

Новий планер дає апарату змогу активно маневрувати на швидкості 300–400 км/год, а посилена конструкція має витримувати значні перевантаження. Максимальна швидкість сягає 500 км/год, висота польоту — 5000 метрів, а дальність базової версії становить близько 450 км.

Реактивний ударний безпілотник Герань-4 в прицілі українського дрона-перехоплювача, 3 травня 2026 року. Стоп-кадр з відео Дикі Шершні

Висока швидкість реактивних «Гераней» ускладнює їх перехоплення мобільними вогневими групами та частиною українських дронів-перехоплювачів. Через недостатню швидкість українські дрони-перехоплювачі наразі не можуть системно боротися з російськими реактивними БпЛА.

Від початку року до середини червня окупанти вже застосували 1400 реактивних дронів типу «Герань-3», «Герань-4» та «Герань-5», тоді як за весь попередній рік було зафіксовано лише 180 таких дронів.

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