У ніч на 2 серпня 2026 року в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдано ураження нафтопереробному заводу “Саратовський” у Саратові (Саратовська область, рф).

Зафіксовано влучання в об’єкт з подальшою пожежею на території підприємства, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Саратовський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Поволжя. Потужність переробки становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод задіяний у забезпеченні потреб військово-промислового комплексу та збройних сил російської федерації.

Масштаби збитків встановлюються.

Також завдано ураження аеродрому “Енгельс” у Саратовській області рф. Зафіксовано влучання в об’єкт з подальшою пожежею на території аеродрому.

Аеродром «Енгельс» є однією з основних російських баз стратегічної авіації, де базуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, що регулярно задіюються для завдання ракетних ударів по території України.

Окрім того, уражено нафтобазу “Людиновська” у Людинові (Калузька область, рф). Нафтобаза використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для забезпечення потреб збройних сил російської федерації.

Також уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Навлі (Брянська область, рф).

Крім того, вчора, 1 серпня, уражено пункти управління БпЛА противника у районах Ольхожемчугова (Курська область, рф), Берестка (Донецька область), Січневого (Дніпропетровської області) та Яблукового (Запорізька область).

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