Новопризначений командир 123 бригади БпС «Код Оріона» Денис Гіпік звернувся до побратимів і окреслив завдання, які стоять перед підрозділом.

Його звернення опубліковано сьогодні, 1 серпня, на фейсбук-сторінці бригади, передає Інше ТВ.

«Шановні побратими.

Коли пів року тому я звертався до вас після призначення командиром 1-го батальйону безпілотних систем, я говорив, що попереду на нас чекає довгий шлях. Ми тоді лише починали будувати новий підрозділ, робили перші й найважчі кроки, продовжуючи виконувати бойові завдання. Сьогодні я можу впевнено сказати – ми пройшли цей шлях разом. І це лише початок.

За цей час Перший батальйон став значно сильнішим. Разом ми створювали нові спроможності, впроваджували сучасні технології, вчилися, помилялися, ставали кращими та щодня доводили свою ефективність на полі бою. Кожен із вас став частиною цієї історії.

Сьогодні для мене розпочинається новий етап служби. Мені довірено честь очолити 123-тю окрему бригаду безпілотних систем.

Це велика відповідальність. Але найважливіше для мене те, що, ставши командиром бригади, я залишаюся прямим командиром першого батальйону безпілотних систем, який був і залишається серцем тих змін, які сьогодні відбуваються у нашій бригаді. Ми й надалі будемо розвивати саме ті підходи, які разом створювали всі ці місяці, масштабуючи їх уже на рівень бригади.

Я хочу подякувати кожному військовослужбовцю батальйону. За довіру. За професіоналізм. За ініціативу. За готовність працювати більше, ніж вимагають обставини. За те, що навіть у найскладніші моменти ви залишаєтеся надійною командою.

Попереду ще дуже багато роботи. Війна змінюється щодня, і ми повинні змінюватися швидше. Наше завдання залишається незмінним – продовжувати впроваджувати нові технології, посилювати бойові спроможності, зберігати життя наших військовослужбовців та нищити ворога максимально ефективно.

Я вірю в нашу команду. Вірю в нашу бригаду. І знаю, що найважливіші наші перемоги ще попереду.

Працюємо далі.

Разом.

Слава Україні!» – мовиться у зверненні Дениса Гіпіка.

Як повідомляло Інше ТВ, 27 липня особовому складу 123-ї окремої бригади безпілотних систем було офіційно представлено нового командира — майора Дениса Гіпіка. До цього він очолював 1-й батальйон безпілотних систем бригади. Кадрові зміни відбулися після переведення полковника Олега Макухи на нове місце служби.

Екскомандир бригади Олег Макуха не згоден зі зміною посади. Як повідомляло Інше ТВ, він опублікував відеозвернення, в якому повідомив, що рішення про його переведення стало для нього несподіваним. Також він заявив, що його «розчавили і принизили», водночас подякував особовому складу, волонтерам та жителям Миколаївщини за спільну роботу і підтримку, а також підбив підсумки своєї служби на чолі бригади.