30 липня, на 56-й черговій сесії Миколаївської міської ради, депутати підтримали звернення до Кабінету Міністрів України щодо змін у роботі системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Головна мета — зробити дороги безпечнішими та запобігати аваріям ще до того, як небезпечна ділянка потрапить до офіційної статистики ДТП.

У зверненні депутати пропонують:

дозволити громадам встановлювати камери автофіксації не лише на місцях, де вже сталося багато аварій, а й на потенційно небезпечних ділянках;

збільшити частку коштів від штрафів, яка надходитиме до місцевого бюджету, якщо саме громада профінансувала встановлення камер.

На думку депутатів, такі зміни допоможуть зменшити кількість ДТП, підвищити безпеку дорожнього руху та дадуть громадам більше можливостей інвестувати у сучасні засоби контролю на дорогах. Також це дозволить патрульній поліції більше уваги приділяти випадкам, де необхідна безпосередня присутність правоохоронців.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві планують встановити камери відеоспостереження на територіях секторів почесних військових поховань