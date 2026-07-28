До Дня створення 36 окремої бригади морської піхоти тимчасово виконуючий обов’язки командира 19 армійського корпусу полковник Валерій Скред відвідав особовий склад бригади, щоб особисто привітати командира та військовослужбовців із річницею створення з’єднання.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці бригади, передає Інше ТВ.

За проявлену мужність, самовідданість, професіоналізм і вагомі результати під час виконання бойових завдань кращих військовослужбовців було нагороджено відомчими відзнаками, почесними нагородами, грамотами та цінними подарунками.

Під час урочистостей також вшанували пам’ять полеглих морських піхотинців, які віддали найдорожче — власне життя за свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Їхній подвиг назавжди залишиться в історії бригади та в пам’яті українського народу.

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