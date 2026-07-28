США поки що значно поступаються Україні у виробництві бойових безпілотників і лише перебувають на початковому етапі розвитку власної дронної індустрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тревіс Метц, заступник директора та головний операційний директор Підрозділу оборонних інновацій Пентагону, який відповідає за розвиток американської індустрії безпілотників, визнав, що нинішні обсяги виробництва у США становлять лише невелику частку від українських. Водночас Вашингтон уже посилює вимоги до виробництва військових дронів, роблячи ставку на використання комплектуючих американського виробництва.

За словами Метца, цього року Україна виготовить від шести до семи мільйонів невеликих ударних FPV-дронів, або приблизно 500 тисяч щомісяця.

Для порівняння, у межах американської програми “Домінування дронів” вартістю 1,1 млрд доларів до лютого планують замовити трохи менше ніж 200 тисяч безпілотників.

“Набагато складніше пройти шлях від нуля до 200 000, ніж збільшувати обсяги виробництва після того, як у країні вже є відповідний потенціал”, – зазначив він.

Водночас Пентагон посилив вимоги до виробників військових безпілотників. Згідно з новими правилами, вони мають виготовлятися з використанням американських комплектуючих. Кінцевою метою називають створення повністю вітчизняного ланцюга постачання для малих дронів.

Метц визнав, що найбільшим викликом для США залишаються напівпровідники та інші критично важливі компоненти. За його словами, жоден із безпілотників 19 компаній, які братимуть участь у серпневих випробуваннях Gauntlet II, не може містити заборонених деталей, зокрема китайських безщіткових двигунів або акумуляторів.

Водночас він припустив, що переважна більшість дронів, закуплених на попередньому етапі програми, все ж використовувала китайські двигуни.

Попри нинішнє відставання, Метц переконаний, що США здатні наздогнати Україну.

“Я не бачу причин, чому ми не повинні стати чемпіоном світу й у цій сфері”, – заявив він.

За словами посадовця, усі шість українських компаній, які братимуть участь у випробуваннях Gauntlet II наступного місяця у штаті Колорадо, вже уклали або готуються укласти угоди зі США про створення спільних підприємств.

Зокрема, F-Drones співпрацює з компанією Ukrainian Defense Drones, яка відкрила завод в Огайо. Водночас виробник General Cherry домовився про створення спільного підприємства з американською Wilcox Industries.

Як пояснив Метц, локалізація виробництва у США є обов’язковою умовою для українських компаній, які розраховують на майбутні американські замовлення. За задумом Пентагону, це має допомогти поєднати український бойовий досвід із виробничими можливостями США, а не покладатися на імпорт готової продукції.