27 липня та в ніч на 28 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, українські воїни уразили склад матеріально-технічних засобів та склад паливно-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ічкі (АР Крим).

Також уражено склад безпілотних літальних апаратів окупантів у районі Червонопопівки Луганської області.

27 липня завдано ураження Федеральній державній казенній установі (ФДКУ) комбінат “Пріоритет” у селищі Борок Удмуртської Республіки рф. Зафіксовано ураження цілі та пожежу на території підприємства.

Комбінат “Пріоритет” входить до системи державного матеріального резерву російської федерації (Росрезерв) і є стратегічним об’єктом закритого типу під воєнізованою охороною. Виконує функції великої нафтобази державного значення – призначений для довгострокового зберігання запасів палива, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб.

Об’єкт розташований на відстані понад 1300 км від українського кордону.

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 227 боїв, найбільше – на Покровському та Костянтинівському напрямках, – Генштаб