

22 липня фахівці КП «Миколаївські парки» виконуватимуть роботи зі знесення аварійних та сухостійних дерев на бульварній частині пр. Центрального — від Херсонського шосе до вул. Аркасівської.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.



Роботи проводитимуться відповідно до акту обстеження зелених насаджень №380, яким визначено дерева, що перебувають в аварійному стані, всохли або становлять потенційну небезпеку для мешканців міста.



У зв’язку з проведенням робіт миколаївців просять бути уважними поблизу місця їх виконання та дотримуватися заходів безпеки.

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