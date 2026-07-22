Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 433 230 (+1 330) осіб / persons
танків – 12 163 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 982 (+4) од.
артилерійських систем – 46 492 (+57) од.
РСЗВ – 1 958 (+3) од.
засоби ППО – 1 513 (+0) од.
літаків – 438 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 981 (+11) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 421 900 (+1 610) од.
крилаті ракети – 4 933 (+0) од.
кораблі / катери – 34 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 123 702 (+355) од.
спеціальна техніка – 4 450 (+9) од.
Дані уточнюються.