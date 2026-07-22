У Польщі розпочали будівництво нового глибоководного контейнерного порту “Мис Померанія” у Свіноуйсьце. Вартість проєкту становить близько 10 мільярдів злотих.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію PAP.

Реалізація проєкту розпочалася з будівництва технічної дороги та наземної інфраструктури для забезпечення доступу техніки до будівельного майданчика. Наступним кроком стане вибір підрядника для морської частини робіт, яка передбачає спорудження хвилерізів, створення портової акваторії та намив 186 гектарів нової суші.

Характеристики майбутнього термінала:

Глибина акваторії становитиме 17 метрів;

Довжина головного причалу — 1,3 км (це дозволить одночасно обслуговувати до трьох океанських контейнеровозів);

Проєктна пропускна здатність — 2 мільйони TEU на рік (еквівалент стандартного 20-футового контейнера).

За словами заступника міністра інфраструктури Польщі Аркадіуша Мархевки, порт обслуговуватиме ринок Польщі, а також стане логістичним хабом для східної Німеччини, Чехії, Словаччини, Австрії та Угорщини. Завершити будівництво планують у 2030 році.

Для порівняння, наприкінці червня в межах Конференції з відновлення України у Гданську українська сторона запропонувала інвесторам готовий контейнерний термінал у порту Чорноморськ, який потребує кількох сотень мільйонів доларів інвестицій.

нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, минулого року У Польщі знайшли величезне родовище нафти у газу, найбільше в Європі. Прорив було зроблено на свердловині Wolin East 1 (WE1) компанії CEP, розташованій приблизно за 6 кілометрів від портового міста Свіноуйсьце на північному заході Польщі. Тож більше ніж ймовірно, що згодом новозбудований порт буде і терміналом для експорту нафти й газу з нового родовища.