Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 22 липня:

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера». Внаслідок чого у місті Миколаєві пошкоджено складські приміщення та СТО. Постраждалих немає.

Баштанський район

Учора ворог атакував БпЛА типу «Молнія» Снігурівську громаду. Без пошкоджень та постраждалих.

Миколаївський район

Учора ворог атакував FPV-дроном Очаківську громаду, а також БпЛА типу «Молнія» Галицинівську громаду. Під ударом була енергетична інфраструктура. Постраждалих немає.