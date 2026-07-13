Державні інспектори Пункту екологічного контролю №2 оперативно відреагували на повідомлення небайдужих мешканців Первомайська та виїхали на місце можливого порушення природоохоронного законодавства.

Як повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, під час обстеження встановлено, що на землях комунальної власності Первомайської міської ради громадянин самовільно облаштував дамбу та перекрив природний водотік притоки річки Синюха.

У ході проведення робіт було пошкоджено та знищено сім дерев різних порід.

За виявленими фактами державні інспектори склали три протоколи про адміністративні правопорушення: за статтею 48 КУпАП — порушення права державної власності на води, статтею 53 КУпАП — порушення правил використання земель водного фонду та статтею 153 КУпАП — пошкодження і знищення зелених насаджень.

Крім цього, фахівці інспекції провели розрахунок шкоди, завданої внаслідок знищення дерев. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.1999 №559, її розмір становить майже 7 тисяч гривень.

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