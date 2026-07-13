Президент США повідомив про відновлення блокади Ірану та оголосив, що всі країни зможуть вільно проходити Ормузькою протокою. Але вони мають платити Вашингтону за гарантування безпеки.

Американський лідер заявив, що США відновлюють блокаду Ірану та наголосив, що вона перешкоджатиме руху Ормузькою протокою тільки для іранських суден або їхніх клієнтів, пише RFI Українською з посиланням на допис Дональда Трампа у Truth Social.

Президент США пообіцяв, що всі інші країни отримають справедливий доступ до протоки, але не все так просто. Трамп хоче отримувати кошти за безпечний прохід Ормузом.

«Відтепер США будуть відомі як «ВАРТОВІ ОРМУЗЬКОЇ ПРОТОКИ». Але в цій ролі, з міркувань СПРАВЕДЛИВОСТІ, отримуватимуть компенсацію у розмірі 20% від вартості всіх перевезених вантажів за будь-які витрати, необхідні для гаранутвання безпеки та захисту цього надзвичайно нестабільного регіону світу», – оголосив Дональд Трамп, додавши, що організаційні заходи з цього приводу розпочнуться негайно.

Варто зазначити, що американський лідер уже не вперше говорить про це. Раніше в телефонному інтерв’ю для Fox News він заявляв, що США, ймовірно, візьмуть на себе контроль над протокою, тож хочуть відшкодувати збитки.

«Ми збережемо протоку і, ймовірно, будемо нею керувати. Ми станемо її охоронцем. Можливо, ми назвемо це “ангелом-охоронцем”. І за це ми маємо отримати компенсацію».

За словами Трампа, «інші країни дуже багаті», тож цілком можуть платити. Він також додав, що це самі Іран порушив угоду зі США, пише Reuters.

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