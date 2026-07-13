Під час виконання службових обов’язків трагічно загинув капітан служби цивільного захисту Владислав Олійник, провідний інспектор Миколаївського районного управління Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

«Владислав був щирим, добрим, відкритим до людей, завжди готовим підтримати, допомогти, підставити плече. Він сумлінно виконував свій обов’язок, був справжнім професіоналом і до останнього залишався вірним справі служіння людям.

Йому назавжди 31 рік… Попереду було ще стільки мрій, планів і щасливих миттєвостей. У Владислава залишилися батьки, дружина та маленька донечка, для яких ця втрата стала невимовним болем.

Для всіх нас це непоправна втрата. Ми пам’ятатимемо його усмішку, людяність, відданість професії та велике серце.

Колектив Головного управління ДСНС України у Миколаївській області висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всім, хто знав Владислава.

Вічна та світла пам’ять», – мовиться в повідомленні.