Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області в інтересах держави в особі Південноукраїнської міської ради та Управління будівництва та ремонтів Південноукраїнської міської ради до суб’єкта господарювання про розірвання договору закупівлі робіт вартістю майже 47 млн грн.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Встановлено, що між Управлінням будівництва та ремонтів Південноукраїнської міської ради та підрядною організацією у листопаді 2025 року укладено договір про закупівлю робіт з капітального ремонту частини мережі теплопостачання у м. Південноукраїнську.

За умовами цього договору, станом на червень 2026 року підрядник мав завершити значний обсяг підготовчих і будівельно-монтажних робіт, однак до даного часу кошти з бюджету на виконання цих робіт не виділені, роботи підрядником фактично не розпочиналися, що унеможливлює виконання сторонами умов договору у визначені строки.

Подальше існування спірних договірних правовідносин за відсутності бюджетного фінансування та з урахуванням динамічного характеру договірної ціни в умовах інфляційних процесів створює ризик неефективного використання бюджетних коштів і не відповідає інтересам держави та територіальної громади.

З огляду на викладене з метою захисту інтересів держави прокурор звернувся до суду з позовом про розірвання договору.

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