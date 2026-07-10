Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув у дохід держави велику партію сировини, яка зараз знаходиться на території Миколаївського глиноземного заводу.

Фонд держмайна України готує до продажу ці активи, передає Інше ТВ з посиланням на ФДМУ.

Зокрема, до продажу готується 5 партій бокситів різного походження загальним об’ємом 441372,678 тонн та 110664,835 тонн глинозему металургійного.

Зацікавлених у придбанні ФДМУ просить надсилати листи на електронну пошту: info@spfu.gov.ua. У темі листа обов’язково вкажіть: «Від потенційного покупця стосовно бокситів/глинозему металургійного».

Як повідомляло Інше ТВ, ФДМУ каже, що зібрав «пазл» Миколаївського глиноземного заводу та врятував Південь від екологічної катастрофи