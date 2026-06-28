Фонд держмайна України запевняє – Миколаївський глиноземний завод готовий до приватизації.

Про це йдеться в повідомленні ФДМУ, яке Інше ТВ приводить в повному об’ємі.

«Коли у 2023 році Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення стягнути в дохід держави активи російського олігарха Олега Дерипаски, серед яких і флагман кольорової металургії — Миколаївський глиноземний завод (МГЗ), держава зіткнулася з безпрецедентним викликом.

Щоб підсанкційні особи не встигли розпродати завод по шматочках, юридичний удар на етапі стягнення був максимально жорстким і блискавичним. Держава вилучила все: окремо корпоративні права, окремо сотні будівель, окремо транспорт. Але цей вимушений і виправданий крок створив іншу юридичну проблему — гігантський промисловий комплекс де-юре виявився розпорошеним. Держава отримала «розібраний пазл», де компанія МГЗ була сама по собі, нерухомість — сама по собі, а логістика — окремо.

Найстрашніше ховалося за юридичними формулюваннями. Через це розпорошення токсичні шламові поля заводу юридично зависли в повітрі. Утримувати ці небезпечні об’єкти та запобігати катастрофі регіонального масштабу може лише МГЗ як юридична особа, яке за рішенням суду… втратило правові підстави це робити.

Голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха неодноразово наголошував у своїх інтерв’ю: завдання Фонду — не просто забрати актив у ворога, а зберегти його інвестиційну привабливість, повернути в економіку і, головне, гарантувати безпеку людей.

Останні два роки ФДМУ в особі професійної та ефективної команди Департаменту по роботі із санкційними активами разом з колективом МГЗ проводили колосальну, майже ювелірну роботу, яку не видно з боку. Потрібно було ідентифікувати, описати та оцінити кожен гвинтик і кожну стіну величезного заводу. Наші фахівці вручну забезпечили деталізований огляд понад 250 будівель і споруд та 103 одиниць автомобільної техніки, забезпечили оцінку кожної складової частини та в кінці кінців завершили цей труд внесенням до статутного капіталу МГЗ.

Сьогодні ми з гордістю звітуємо: цей марафон завершено! 19 та 26 червня 2026 року підписано фінальні акти, за якими вся нерухомість і транспорт офіційно повернулися «додому» — до статутного капіталу МГЗ. Сам статутний капітал успішно збільшено.

Червень був критичною точкою. Це був жорсткий дедлайн, встановлений Головою ФДМУ. Чому це було так важливо? Збільшення капіталу обов’язково мало відобразитися у фінансовій звітності МГЗ за перше півріччя 2026 року, що приступити до наступного кроку – до формування стартової ціни.

Тепер ми маємо єдиний, цілісний та очищений майновий комплекс. Це дозволяє нам розпочати роботу щодо формування пулу активів, що реалізовуватимуться разом з МГЗ і виконати публічну обіцянку очільника Фонду — виставити Миколаївський глиноземний на прозорі торги вже у 2026 році.

Завод готовий до нового, чесного інвестора. Фонд працює на успіх, безпеку та бюджет України!» – кажуть у ФДМУ.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївський глиноземний завод отримає техніку для обслуговування шламових полей – депутатка