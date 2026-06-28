Підприємство ТОВ «Кривоозерський комбікормовий завод», що працює у селищі Криве Озеро на Миколаївщині, має намір реалізувати проєкт із розширення виробничих можливостей свого олійного комплексу, повідомляє E-Land.

Згідно з проєктною документацією, на території діючого виробництва планують спорудити цех рафінації та дезодорації олії разом із необхідними очисними спорудами. Крім того, передбачене будівництво складу для підлогового зберігання сировини площею близько 2,6 тис. м². Також на підприємстві встановлять три резервуари для накопичення та зберігання готової олії, кожен із яких матиме місткість 1 тис. м³.

Після завершення модернізації виробничі можливості заводу зростуть до 350 тонн рослинної олії на добу. Оновлений комплекс забезпечуватиме повний цикл переробки насіння соняшнику та ріпаку — від первинної обробки сировини до отримання рафінованої та дезодорованої продукції. Такий підхід дозволяє підприємству розширити асортимент і збільшити частку продукції глибокої переробки.

Серед основних видів готової продукції, які випускатимуть після реалізації проєкту, будуть нерафінована соняшникова олія, рафінована дезодорована соняшникова олія, а також побічна продукція переробки — лушпиння соняшнику та паливні гранули, виготовлені з нього. Використання лушпиння для виробництва біопалива є поширеною практикою в олієпереробній галузі та сприяє більш раціональному використанню виробничих відходів.

ТОВ «Кривоозерський комбікормовий завод» входить до складу групи компаній «Оліяторг», яка працює на українському аграрному ринку з 1991 року. Основна діяльність групи пов’язана з виробництвом і постачанням сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. До асортименту входять сирі й рафіновані соняшникові олії лінолевого та високоолеїнового типу, органічна продукція, соняшникова макуха, насіння соняшнику та ріпаку, а також паливні гранули й брикети з лушпиння.

До структури «Оліяторг» належать ТОВ «Кривоозерський олійний завод», яке виконує функції торгового дому, ТОВ «Кривоозерський олійний завод органік», що займається реалізацією органічної продукції, а також ТОВ «Кривоозерський комбікормовий завод», на базі якого здійснюється виробництво соняшникової олії.

Наразі виробничі можливості групи дозволяють щороку переробляти до 100 тис. тонн насіння соняшнику. Реалізація нового проєкту має посилити позиції підприємства у сегменті олієпереробки та розширити можливості випуску продукції з вищим ступенем переробки.

Географія поставок продукції в наступні країни: США, Європа, Індія, Китай, Близький Схід, Африка, Австралія