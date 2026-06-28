Кошмарний сценарій дедалі більше турбує східноєвропейські уми з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому: що, якби Росія нападла, а США не приєдналися до боротьби?

У тих рідкісних випадках, коли це питання ставлять вголос, відповідь нікому не подобається. В середині травня на зустрічі в Таллінні заступника державного секретаря США Томаса ДіНанно прямо запитали, чи воюватимуться американські війська, якщо Росія вторгнеться до країн Балтії. Він незручно заворушився на стільці, а потім дав нечітку відповідь. Вона не містила слова «так», пише Guardian.



Політики з регіону зазвичай намагаються обійти це питання публічно, стверджуючи, що відданість Вашингтона союзникам по НАТО залишається сильною, і тривожну риторику адміністрації Трампа не слід сприймати близько до серця. «Ми не повинні підливати масла у вогонь» – це мантра, яку повторювали в інтерв’ю міністри з кількох країн на східному фланзі, де близькість до Росії посилює дебати щодо безпеки з особливою інтенсивністю.

Інші визнають, що між Європою та США напружені стосунки, але кажуть, що розрив відносин неможливий, оскільки прогалини в безпеці, якщо американці втектимуть, будуть неподоланими. Довіле Шакалієне, колишня міністр оборони Литви, порівняла ці стосунки з «неблагополучною сім’єю, де розлучення неможливе».

Війська НАТО беруть участь у масштабних військових навчаннях з естонськими силами оборони. Фото: Райго Паюла/AFP/Getty Images

У приватному режимі неформальні розмови відбуваються пошепки. Якою була б реакція на російський напад, якби США не з’явилися? Чи повинна Європа робити все можливе, щоб утримати Трампа на своєму боці, чи розробляти плани на випадок, якщо Вашингтон не впорається? І чи подивиться Володимир Путін на занепокоєння в НАТО та вирішить, що це ідеальний час для перевірки рішучості альянсу?

Цей звіт відстежує дискусії у східній половині Європи протягом 18 місяців, що минули з моменту обіймання Трампом посади на другий термін, і показує, як переважаючий настрій змінився від обережного схвалення його вимог до Європи щодо збільшення витрат на реальні сумніви щодо зобов’язань США щодо колективної оборони. Він базується на інтерв’ю з десятками чиновників у багатьох країнах, включаючи національних лідерів, міністрів закордонних справ та оборони, керівників розвідки та дипломатів, багато з яких виступали без зазначення авторства, обговорюючи одну з найчутливіших сучасних зовнішньополітичних дискусій.

Зрештою, це питання як психологічне, так і геополітичне. Східна Європа була одним із найбільш проамериканських регіонів світу з моменту падіння комунізму. Польща вступила до НАТО у 1999 році, три балтійські країни – у 2004 році, а гарантії безпеки США з того часу є фундаментальною частиною національних оборонних стратегій. Тепер ці країни стикаються з можливістю того, що їх може покинути їхній головний союзник.

Дональд Трамп жестикулює, виступаючи перед пресою після саміту НАТО 25 червня 2025 року в Гаазі, Нідерланди. Фото: Ендрю Харнік/Getty Images



Один високопосадовець у регіоні описав відчуття збентеженого розчарування: «Що робити, коли ваш улюблений батько раптом починає пити та поводитися абсолютно незрозуміло? Важко знати, як діяти».

Перші попереджувальні постріли пролунали в лютому 2025 року, менш ніж через місяць після початку другого терміну Трампа, коли міністр оборони США Піт Хегсет відвідав штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. У зауваженнях, сповнених зневаги, Хегсет сказав союзникам, що у світі, де Китай перебуває на підйомі, європейська безпека більше не буде пріоритетом для Вашингтона. Європа повинна активізуватися та оплачувати власну оборону, сказав Хегсет, і США прагнутимуть відмовитися від значної частини своєї участі в безпеці континенту. Це була небажана перевірка реальності для багатьох європейців, які сподівалися, що другий термін Трампа буде дуже схожим на його перший – палка риторика, але мало реальних змін у політиці.

Хеґсет дорікнув європейцям за те, що вони виголошували пишні промови про цінності, очікуючи, що Вашингтон оплатить рахунки. «Цінності важливі, але не можна стріляти по цінностях, не можна стріляти по прапорах і не можна виголошувати сильних промов. Ніщо не замінить жорстку силу», – сказав він.

Після зустрічі міністрів відбулася неформальна обідня дискусія. Поки міністри їли, сидячи за столами, розташованими на великій площі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав Хеґсету, що європейцям потрібен графік виведення американських військ, щоб вони знали, скільки часу їм потрібно, щоб заповнити прогалини. Ця ідея не була популярною в кімнаті.

«Багато хто з нас був розчарований Пісторіусом», – сказав один з присутніх європейських чиновників. «Склалося враження, що американці ще навіть не визначилися, тому не спокушай їх ідеєю, яка може насправді підштовхнути їх до цього та пришвидшити процес».

Багато хто зі східної частини Європи вважав, що до послання Хегсета можна ставитися позитивно. Зрештою, Польща та країни Балтії роками підштовхували західноєвропейські країни до збільшення своїх оборонних витрат. Якби Європа могла активізуватися та довести свою готовність витрачати більше, американці залишалися б залученими, а континент був би безпечнішим, вважалося.

«Європа уникала, відставала та зволікала десятиліттями, тому цей холодний душ був виправданим і необхідним», – сказала Шакалієне, тодішня міністр оборони Литви, згадуючи вимоги Хегсет.

Трамп намагався принизити Зеленського під час їхньої сумнозвісної телевізійної розборки в Білому домі в лютому 2025 року. Фотографія: Джим Ло Скальцо/EPA

Агресивні послання Хегсет щодо України було важче сприйняти. Через два тижні Трамп принизив президента України Володимира Зеленського під час публічної розборки в Білому домі. Невдовзі після цього адміністрація США припинив обмін розвідувальними даними з Україною. Припинення було скасовано трохи більше ніж через тиждень, але воно залишило тривале враження, демонструючи, що звичайні межі та рамки дипломатії були викинуті у смітник. Цей момент мав особливий вплив на польського прем’єр-міністра Дональда Туска та його найближче оточення. «Відчуття було таке, ніби земля рухалася з-під ніг», – сказало одне добре пов’язане джерело у Варшаві.

Один високопоставлений європейський чиновник згадував, як висловлював ці занепокоєння безпосередньо тодішньому раднику США з національної безпеки Майку Вальцу під час поїздки до Вашингтона. Чиновник запитав Вальца, як США могли залишити Україну посеред війни, і сказав, що високопоставлені військові офіцери вдома, які служили з американськими військами в Афганістані, почувалися зрадженими та сумнівалися, чи є Вашингтон все ще надійним союзником. Вальц сказав, що Україна інша, і що таке рішення ніколи не буде прийнято щодо союзника НАТО. Чиновник заперечив, вказавши, що надійне стримування значною мірою базується на сприйнятті: «Я сказав йому: «У таких дискусіях те, у що люди вірять, майже важливіше, ніж те, якою була б реальність»».

Через кілька днів після фіаско в Овальному кабінеті Кір Стармер зібрав у Лондоні лідерів групи країн, які згодом стали відомими як «коаліція бажаючих». У публічних виступах присутні намагалися применшити значення того, що щойно сталося в Білому домі. Але всередині кімнати Ланкастер-Хауса відчувалося, що щось зламалося. «Я бачив це на обличчях усіх цих лідерів – незалежно від того, чи були вони лівими, чи правими, було чітко, що вони розуміють, що світ змінився», – сказав один із присутніх.



Стармер з лідерами групи країн, які згодом стали відомими як «коаліція бажаючих» у Лондоні в березні 2025 року. Фото: Джастін Талліс/Reuters

Після лондонської зустрічі формат продовжився регулярними відеодзвінками. Дискусії нібито зосереджувалися на розробці життєздатної домовленості про безпеку для України після угоди, але підтекст полягав у тому, як підтримувати участь Трампа в європейській безпеці в більш широкому сенсі. На кожній зустрічі лідери обговорювали, які з них зустрінуться або поговорять з президентом США найближчими днями.

«Ми узгодимо повідомлення та подумаємо, як представити це Трампу в позитивному ключі, подумаємо про найкращий спосіб схилити його на правильний бік», – сказало джерело, яке брало участь у багатьох дзвінках. Генеральний секретар НАТО з Нідерландів Марк Рютте, а також лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії мали найбільший доступ до Трампа. Країни на східному фланзі були маргіналізовані в цих дискусіях, але президент Фінляндії Александер Стубб налагодив контакт з Трампом на полі для гольфу та діяв «своєрідним послом усіх менших країн», – сказало джерело.

У червні в Гаазі відбувся щорічний саміт НАТО на тлі апокаліптичних прогнозів, що Трамп може використати його, щоб прозвучати похоронний дзвін альянсу. «Усі намагалися поділитися якимось поганим сценарієм того, як це піде, що це буде незручно або що це буде просто божевілля», – сказав один високопосадовець, який був присутній.



Трамп розмовляє з Рютте на саміті НАТО минулого року, і деякі побоювалися, що президент США використає це, щоб прозвучати як похоронний дзвін альянсу. Фото: Людовік Марін/Reuters

Зрештою, саміт виявився успішним, значною мірою завдяки зусиллям Рютте, який поставив собі за мету зробити Трампа щасливим. Держави-члени зобов’язалися на саміті збільшити свої витрати на оборону до 5% валового внутрішнього продукту до 2035 року – рівень, до якого вже наблизилися Польща та країни Балтії, але який раніше був немислимим навіть у майбутньому для багатьох західноєвропейських країн. Рютте чітко дав зрозуміти, що це особисте досягнення Трампа, що потішило президента США. Підлабузництво Рютте, зокрема те, що він називав Трампа «татусем» у кулуарах саміту, багатьма було сприйнято як неприємне, але терпиме. «Це неприємно, але більшість європейських лідерів погоджуються з цим, поки він постачає Трампа», – сказав один чиновник НАТО.

Наслідки саміту дозволили деяким у Східній Європі знову заявити, що Трамп може стати чистим позитивним фактором для безпеки регіону: меседжі могли бути хаотичними та агресивними, але їм вдалося змусити неохочих західних та південних європейців збільшити витрати. «Барак Обама та Джо Байден ввічливо просили європейців витрачати більше, і це нікуди нас не привело», – сказала колишня президентка Естонії Керсті Кальюлайд. «Тільки неввічливістю та наполегливістю можна змусити Європу змінитися».

Проблема, яка постійно підриває такий позитив, полягає в тому, що у світі Трампа тверда обіцянка сьогодні може бути скасована постом у Truth Social завтра. Заявлена ​​стратегічна мета США щодо відходу від Європи була небажаною, але теоретично керованою; хаотичне та непередбачуване впровадження було важче впоратися.

Зокрема, для менших держав особливості двору Трампа також можуть спричинити проблеми з доступом. Звичайні канали зв’язку не працюють, посли США часто мають незначний вплив у Білому домі, а коло реальних осіб, які приймають рішення навколо Трампа, настільки мале, що важко вплинути на їхнє мислення або зрозуміти його.

«У Трампі 1.0 нам не було на що скаржитися», — сказав Артіс Пабрікс, колишній міністр оборони та закордонних справ Латвії. «Люди в Пентагоні та Державному департаменті дуже добре розуміли наші потреби. Тепер все зовсім інакше. Ми не можемо донести своє повідомлення, ми не можемо передбачити, ми не можемо говорити».

У вересні близько 20 російських безпілотників увійшли до польського повітряного простору протягом однієї ночі, що виглядало як розрахована ескалація та перевірка червоних ліній НАТО. Головнокомандувач сил альянсу США в Європі Алексус Гринкевич зв’язався з польським військовим штабом у режимі реального часу, відкривши коридори для голландських пілотів F-35, щоб вони могли приєднатися до польських F-16 у небі та збити багато дронів. «Усі сторони намагаються компенсувати політичну ситуацію якістю зв’язків на технічному рівні», – сказав Славомір Дембський, польський аналітик та історик.

Військові прибирають уламки зі зруйнованого даху будинку після того, як російські дрони порушили польський повітряний простір у вересні 2025 року. Фотографія: Чарек Соколовський/AP

Політичне послання було більш сумнівним. Під час розгортання атаки Трамп опублікував у соціальних мережах схвильоване «Починаємо!»; пізніше він припустив, що це «могла бути помилка», а не навмисна атака. У рідкісному докорі високопосадовці Польщини публічно заявили, що Трамп помилявся. «Можна повірити, що один чи два відхиляються від цілі, але 19 помилок за одну ніч, протягом семи годин, вибачте, я не вірю в це», – сказав тоді міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський газеті Guardian.

У січні наступний кризовий момент виник з Вашингтона, а не з Москви, коли Трамп подвоїв погрози анексувати Гренландію від Данії, члена НАТО. Деякі національні столиці написали стурбовані запити до своїх місій з проханням роз’яснити, що станеться, якщо Трамп виконає свої погрози – чи може Данія застосувати статтю 5 Північноатлантичного договору? НАТО не було створено для сценарію, в якому один член погрожував іншому. Один дипломат НАТО описав відчуття тих днів як погляд у прірву.



Данські солдати в Гренландії. У січні Трамп підтвердив свої погрози анексувати Гренландію від Данії. Фото: Simon Elbeck/AFP/Getty Images

Паніка навколо Гренландії минула, частково завдяки більш спритній та підлесливій дипломатії Рютте, але за нею послідувала війна Трампа проти Ірану. Нова взаємодія на Близькому Сході призвела до затримок у постачанні американської зброї європейським союзникам і сприяла хаотичному повідомленню про європейську безпеку. В середині травня Польща була шокована, дізнавшись, що ротацію 4000 американських військовослужбовців, заплановану на неминуче розгортання в країні, скасували. Деякі з них вже прибули, коли було зроблено оголошення. «Ми намагаємося з’ясувати, що відбувається, але важко знайти американця, який знає, що відбувається», – сказав один із чиновників на той час.

Невдовзі Трамп скасував скасування через публікацію в Truth Social, заявивши, що робить це через свої дружні зв’язки з президентом-націоналістом Польщі Каролем Навроцьким, який ворогує з урядом Туска. Малося на увазі, що кількість військ може залежати від особистих та політичних стосунків Трампа з європейськими лідерами.

Персоналізація влади за Трампа означає, що кожна зустріч, на якій присутній сам Трамп, набуває надзвичайного значення. Цьогорічний саміт лідерів НАТО відбудеться в Анкарі у другий тиждень липня, його прийматиме президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. У НАТО панував обережний оптимізм щодо того, що саміт донесе ще одне послання єдності, частково заснований на надії, що велика кількість золотого оздоблення та люстр у палаці Ердогана підніме Трампу гарний настрій.



Цьогорічний саміт лідерів НАТО прийматиме президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в Анкарі. Фото: Anadolu/Getty Images

Однак, як тільки союзники знову наголошували на необхідності єдності перед Анкарою, Хегсет минулого тижня знову прибув до НАТО та виступив з черговою бойовою промовою. Він розкритикував рішення багатьох європейських країн не дозволяти права на базування та прольоти для війни Вашингтона над Іраном, назвавши його «ганебним», і розкритикував Європу за зосередження на «гендерній рівності та зміні клімату» замість «танків, винищувачів та протиповітряної оборони».

Хегсет оголосив про шестимісячний огляд, який «перевірить наявність сил та базування Америки в Європі», і заявив, що США зменшать свої фінансові внески до НАТО, якщо виявлять, що інші не виконують своїх цілей (чого багато хто в Західній Європі не робить). Країни східного флангу випереджають цільові показники витрат і тому повинні «пройти» огляд Хегсета, але публічні нападки знову підривають основи альянсу та задають тривожний тон перед самітом у Туреччині.

Протягом турбулентності останніх 18 місяців Європа зіткнулася з вибором: зробити все, щоб заспокоїти Трампа та сподіватися, що наступний президент США буде більш передбачуваним, чи публічно говорити про розчарування та намагатися підготуватися до іншого майбутнього, де США можуть бути насправді відсутні?

Рютте заявив лідерам НАТО, що публічне вираження гніву на Трампа нічого не дасть, і багато хто з цим погоджується. «Не в наших інтересах бути надмірно критичними до Сполучених Штатів, враховуючи особистість американського президента», – сказав президент Чехії Петр Павел. Більшість європейських лідерів зайняли таку ж позицію, хоча гостра суперечка Джорджії Мелоні з Трампом минулого тижня показує, що навіть серед деяких його ідеологічних союзників терпіння до особистості президента США вичерпується.



Мелоні сказала, що Трамп «повністю вигадав» історію, в якій, за його словами, вона благала його сфотографуватися з нею під час саміту G7. Фотографія: Евелін Хокштейн/AFP/Getty Images.

Серед східноєвропейських країн польський уряд останніми місяцями стає дедалі голоснішим винятком, можливо, завдяки опитуванням, які показують, що Трамп має історично низькі рейтинги схвалення президента США серед поляків. «Ми були і залишатимемося вірним союзником Америки, але ми не можемо бути лохами», – заявив Сікорський парламенту в лютому.

У країнах Балтії все ще панує обережність. В інтерв’ю міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви заявили, що паніка щодо майбутнього трансатлантичних відносин була недоречною. «Звичайно, напруженість викликає занепокоєння, але з нею потрібно боротися дуже спокійно», – сказав Маргус Цахкна з Естонії.

Доктор Крісті Райк, яка керує ICDS, провідним естонським аналітичним центром, сказала, що цей балтійський консенсус, можливо, незабаром потребуватиме перегляду. Оскільки Європа, можливо, перебуває на межі поколіннєвих геополітичних потрясінь, просто наполягати на тому, що трансатлантичний альянс витримає, є проблематичною стратегією. «Ми не можемо підготуватися до цього можливого майбутнього сценарію, якщо люди надто бояться говорити про це», – сказала вона.

Переорієнтація на політику безпеки, більш орієнтовану на Європу, передбачатиме проактивне прийняття рішень щодо зміни оборонних закупівель та позицій у зовнішній політиці, розмови, які більшість політиків не бажають вести, боячись спровокувати Трампа та прискорити виведення військ США. Все це призводить до викривленого та часткового публічного дискурсу: «Я не пам’ятаю такого рівня самоцензури в публічному дискурсі зовнішньої політики з часів кінця радянського періоду», – сказав Райк.

Щоб продемонструвати серйозність Європи перед обличчям вимог США, кілька європейських країн направили війська до країн Балтії під егідою НАТО, найбільш символічно це стосується Німеччини, яка розгортає повну бригаду військ у Литві, де буде перша постійна німецька іноземна база з часів Другої світової війни. Було обговорено багато нових альянсів або коаліцій: колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив цього тижня, що для захисту континенту слід створити європейську оборонну коаліцію, включаючи Україну; ЄС створив нову посаду комісара оборони для посилення координації; а президент Франції Еммануель Макрон запропонував розширити ядерну парасольку Франції на більше країн в Європі, включаючи Польщу.



Німеччина розгортає повну бригаду військ до Литви, що стане першою постійною німецькою іноземною базою з часів Другої світової війни. Фото: Аліус Корольовас/Getty Images

Однак є елементи жорсткої сили США, які важче замінити. Високоякісні системи протиповітряної оборони та можливості глибоких ударів – це дві ключові сфери, де для подолання розриву знадобиться час і цільове фінансування. Збір розвідувальної інформації – ще одне слабке місце. Високопоставлений чиновник європейської розвідки заявив, що сукупні можливості збору інформації про Росію всіх розвідувальних агентств НАТО без урахування США все ще становлять «менше, ніж США виробляють самостійно».

Для багатьох ідея про те, що Європа може керувати собою самостійно, не витримує роздумів. «Якщо хтось думає, що Європейський Союз або Європа в цілому можуть захистити себе без США, продовжуйте мріяти. Ви не можете», – прямо сказав Рютте, звертаючись до Європейського парламенту в січні.

Більшість у Східній Європі погоджуються з цим і намагалися переконати адміністрацію США у взаємній вигоді від збереження зобов’язань США в Європі. «Це не вулиця з одностороннім рухом. Американці також зацікавлені бути тут», – сказав Сікорський. Він визнав, що певне скорочення військ США тепер неминуче, і сказав, що очікує, що кінцевим результатом буде «НАТО Марк 3», в якому Європа візьме на себе більшу частину тягаря, а США будуть «своєрідним союзником через пагорб».

Байба Браже, міністр закордонних справ Латвії, погодилася. «Європейці мають держави соціального забезпечення з великими бюджетами. У середньостроковій та довгостроковій перспективі ми повинні бути в змозі впоратися з такою загрозою, як Росія, традиційними методами, а США забезпечуватимуть розширене ядерне стримування», – сказала вона.

Існує дві проблеми з переходом до цієї моделі. По-перше, уряди Західної Європи ухиляються від пріоритетності оборони над іншими нагальними потребами у витратах, як це нещодавно продемонструвала суперечка, яка призвела до відставки міністра оборони Великої Британії Джона Гілі.

По-друге, є сумніви, що США готові взяти на себе зобов’язання щодо упорядкованого перенесення тягаря, а не до різкого розриву. Якщо Трамп виявиться більш обмеженим після проміжних виборів пізніше цього року, непередбачуваність може зменшитися. Однак можливість того, що віце-президент США Джей Ді Венс або подібний ідеолог у майбутньому прибуде до Овального кабінету, може призвести до того, що США вийдуть з Європи з набагато більшим завзяттям, ніж за часів зигзагоподібної, особистої політики Трампа. «Трамп принаймні має певну захопленість Європою та постійне бажання отримати схвалення Європи; з Венсом до нас немає нічого, крім презирства», – сказав один чиновник.

У короткостроковій перспективі ключове питання полягає в тому, чи підірвала сама публічна напруженість навколо колективної оборони сприйняття в Кремлі того, що вторгнення на територію НАТО спровокує величезну військову відповідь. «Я менше хвилююся за НАТО; я думаю, що якщо ми виконаємо наші обіцянки, все буде добре», – сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис. «Мене більше хвилює проекція єдності, яку ми демонструємо Росії, що вони можуть опинитися в ситуації, коли роблять божевільну оцінку, що, можливо, це правильний час».

Логістична система квадрокоптера, що використовується під час військових навчань поблизу Вору, на півдні Естонії, минулого місяця. Фотографія: Leon Neal/Getty Images

Нещодавно під час щорічних військових навчань Естонії «весняний шторм» дрони гуділи в повітрі, а квадроцикли, що перевозили боєприпаси, мчали по запилених лісових дорогах. У військових навчаннях, які тривали кілька тижнів, взяли участь 44 000 естонських солдатів і добровольців, а також французькі та британські війська, які розкинулися по всій громадській території на південному сході країни. У сонному селі, що знаходиться лише за три милі від російського кордону, загін французьких військ готувався захищати територію під час активної фази навчань: відбиття уявного російського наземного вторгнення в Естонію та Латвію з одночасними гібридними елементами.

Поки російська армія залишається зв’язаною в Україні, Кремль має мало можливостей для початку такого традиційного нападу на НАТО. «Ми цього не бачимо. Немає жодних можливостей», – сказав Цахкна, міністр закордонних справ Естонії.

Російські гарнізони та бази поблизу кордонів з країнами Балтії здебільшого порожні. Також відверте вторгнення не мало б особливого політичного сенсу в той час, коли НАТО роздирають внутрішні розбіжності. «У Росії панує відчуття, що доки Трамп посилює напруженість в альянсі, нам не потрібно цьому заважати; ми можемо дозволити цим тріщинам розширюватися», – сказав Пітер Шредер, колишній старший аналітик ЦРУ.

Натомість Путін, ймовірно, продовжить «гібридні» атаки, що включають саботаж, безпілотники або інші так звані «сірі зони», які випробують червоні лінії альянсу, зберігаючи при цьому можливість заперечення та сіючи хаос. Як може відреагувати Вашингтон, якщо десятки російських безпілотників-камікадзе вдарять по Варшаві?

Чи це буде балтійська столиця? Або якби акт саботажу спричинив масові жертви? Ці питання не давали б регіональним силовикам спати ночами.

Якщо Україну змусять підписати мирну угоду, а Росія матиме час перегрупуватися, бажання Кремля випробувати НАТО може зрости. Один з можливих сценаріїв катастрофи представлений у книзі німецького науковця Карло Масали «Якщо Росія переможе: сценарій», яка була опублікована минулого року і вже перевидається 14-м разом у Німеччині. Книга охоплює гіпотетичну кризу, що розгортається навесні 2028 року: Україна була змушена поступитися територією Росії після того, як підтримка Заходу зникла, і тепер лідери Кремля вирішують випробувати НАТО, ввівши танки в Нарву, естонське місто з 50 000 переважно російськомовних жителів, розташоване на кордоні з Росією.

У сценарії Масали Москва запевняє Вашингтон, що вторгнення обмежене і має на меті лише захист російськомовного населення Естонії. Коли лідери союзників зібралися на телефонну конференцію, щоб обговорити відповідь, неназваний, але явно схожий на Трампа президент США чітко заявив одне: «Я не збираюся ризикувати Третьою світовою війною через якесь маленьке містечко в Естонії», – каже він союзникам.

Деякі східноєвропейські чиновники заявили, що цей сценарій є безглуздим через посилення повноважень, наданих військовим командирам НАТО з 2022 року. Головнокомандувач НАТО в Європі тепер має повноваження посилювати прикордонні зони, щойно з’являться ознаки того, що Росія готує наступальну операцію. «Якщо ми побачимо, що з російського боку відбуваються різні речі, тоді ми вже почнемо переміщувати війська», – сказав Роб Бауер, голова військового комітету НАТО до минулого року.



Естонія проводить навчання НАТО за участю понад 13 000 військовослужбовців зі збройних сил США, Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі та Естонії. Фото: NurPhoto/Getty Images

Тим не менш, за словами Масали, принцип політичного контролю означав, що переміщення військ можна було скасувати в будь-який момент одним телефонним дзвінком: «Це працює лише тоді, коли жоден лідер не телефонує командиру свого національного підрозділу, щоб сказати: «Не рухайся»».

Це невизначеність, яка лежить в основі європейських побоювань щодо надійності Америки. Поки Трамп перебуває в Білому домі, це створює ситуацію, яку Яна Пульєрін з Європейської ради з міжнародних відносин називає «Шредінгерівським НАТО» – стан невизначеності щодо того, чи США входять до складу, чи ні, який триватиме до гіпотетичного моменту істини.

«Ніхто не знає реального стану відносин, доки ми не «відкриємо скриньку» – доки НАТО не буде випробувано військово», – сказала вона. «Але до того часу для європейців може бути вже занадто пізно».