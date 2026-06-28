Поки Україна і Польща сваряться через історичні розбіжності, дослідники обох країн домовилися про співпрацю в Арктиці.

Україна таким чином отримала унікальну можливість проводити дослідження на Північному полюсі, а також порівнювати одні й ті самі процеси в Арктиці та Антарктиді – тобто на обох полюсах планети. Вчені називають такі дослідження “біполярними”.

Україна вже багато років проводить дослідження біля Південного полюса, тепер вона отримала можливість потрапити на протилежний полюс.

Угоду про співпрацю підписали між Національним антарктичним науковим центром та Інститутом геофізики Польської академії наук 25 червня у Варшаві, повідомив український антарктичний центр у фейсбуці.

Документ передбачає спільні геофізичні дослідження у 2026–2027 роках на польській полярній станції “Хорнсунн” імені Станіслава Сідлецького в Арктиці та на українській станції “Академік Вернадський” в Антарктиці.

Вчені планують створити дві синхронні лабораторій в обох полярних регіонах.

“Для України це – “вікно” в Арктику”, – зазначили дослідники, адже українці не мають там бази.

Тепер вони зможуть долучитися до арктичних досліджень, отримати доступ до інфраструктури і даних польської полярної станції, обмінюватися досвідом і технологіями.

Дослідники планують порівнювати коливання магнітного поля у північній і південній півкулях, збирати зразки гірських порід та ґрунту, проводити сейсмологічні та екологічні дослідження.

Підпис до фото,Краєвиди Арктики

“Біполярними бувають не лише розлади”, – пожартував директор НАНЦ Євген Дикий, який щойно відвідав польську станцію, передає ВВС.

“За враженням, Арктика – це в чомусь “Антарктика навиворіт”, – пояснює він. – Схоже, але не ідентично. Щиро тішуся, що ми з польськими колегами дивимося в майбутнє, а не в минуле. І завдяки цій співпраці нашим науковцям відкрито шлях до Арктики”.

Він також озвучив мрії українських дослідників у майбутньому мати й свою станцію біля Північного полюса.

Вже наприкінці цього літа двоє українських геофізиків, Юрій Сумарук і Антон Кушнір, вирушать до Арктики.

А вже антарктичного літа, коли в Україні та Арктиці зима, польських фахівців очікують на “Вернадському”.

Підпис до фото,Український прапор на станції в Арктиці

Цього року антарктична станція “Академік Вернадський” відзначила 30 років. Український прапор підняли 6 лютого 1996 року на невеликому каменистому і вітряному острові Галіндез біля берегів Антарктиди.

З того часу українські полярники проводять там свої наукові дослідження, станція також стала найпівденнішим “форпостом” української присутності у світі.