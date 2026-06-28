На популярних пляжах Середземномор’я зафіксували появу хижої риби Lagocephalus sceleratus. Вона має надзвичайно гострі зуби й уже нападала на людей біля грецьких курортів.

Про це пише Express.

Туристів, які планують відпочинок у країнах Середземномор’я, попереджають не лише про сильну спеку та нові правила в’їзду до Євросоюзу. Тепер до списку ризиків додалася ще й небезпечна риба з родини фугу.

Йдеться про Lagocephalus sceleratus — вид, який зазвичай мешкає в Індійському океані. Однак останнім часом його дедалі частіше помічають у водах Середземного моря після того, як він потрапив туди через Суецький канал.

Фахівці зазначають, що ця риба має настільки сильні щелепи та гострі зуби, що здатна відкусити людині палець на руці або нозі. Хоча ймовірність натрапити на неї під час купання залишається низькою, випадки нападів уже зафіксовані.

На початку цього року жителька Греції постраждала від укусу під час плавання біля курорту Варкіза неподалік Афін. За даними місцевих служб, риба атакувала жінку без будь-якої провокації.

Експертка Нота Перістеракі з Грецького центру морських досліджень пояснила, що більшість нападів стаються тоді, коли люди намагаються контактувати з рибою. За її словами, були випадки, коли постраждалі втрачали пальці через укуси.

Вона наголосила, що небезпечно намагатися годувати рибу або торкатися її. Саме такі дії найчастіше провокують агресію.

Грецький Червоний Хрест уже оприлюднив рекомендації для туристів на випадок травмування. У разі укусу потрібно одразу звернутися до лікаря.

До прибуття медиків радять ретельно промити рану водою з милом. Також необхідно сильно притиснути місце поранення, щоб зупинити кровотечу.