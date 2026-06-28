Президент України Володимир Зеленський анонсував встановлення пам’ятника гетьману і меценату Івану Мазепі у Києві – його планують поставити на місці пам’ятника Леніну.

Про це Зеленський сказав під час свого виступу на території Києво-Печерської лаври з нагоди Дня Конституції України. Там встановили погруддя Мазепи, але президент зазначив, що «масштаб цієї постаті» заслуговує на повноцінний пам’ятник у Києві.

«Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013 року на бульварі Шевченка, і я впевнений, що там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа», — заявив президент.

Зазначимо, що пам’ятник Володимиру Леніну стояв на бульварі Тараса Шевченка, на розі з вулицею Хрещатик навпроти Бессарабського ринку з 1946 року. А 8 грудня 2013 року, на початку Революції гідності, протестувальники знесли постамент.