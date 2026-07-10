Це сукупно становитиме більше 6% міського бюджету.

Про це повідомляють в пресслужбі компанії «НІБУЛОН», передає Інше ТВ.

«Для прифронтового Миколаєва це особливо важливо, адже в умовах війни місто потребує стабільних джерел надходжень для забезпечення базових потреб громади, підтримки критичної інфраструктури, соціальних програм та відновлення.

Таке рішення стало результатом конструктивного діалогу між «НІБУЛОНом» та міською владою Миколаєва у зв’язку із ситуацією довкола користування акваторією компанії.

В умовах війни частина ресурсів та інфраструктури не може використовуватися у звичному режимі, однак компанія проактивно вийшла з пропозицією збільшити підтримку міста та знайти партнерський формат співпраці.

У результаті «НІБУЛОН» і міська влада Миколаєва сформували підхід, який дозволяє врахувати реальні умови роботи бізнесу у прифронтовому регіоні та водночас зберегти й посилити внесок компанії у фінансову спроможність громади», – зазначається в повідомленні.

У компанії додають, що підтримка Миколаєва не обмежується сплатою податків – компанія системно реалізує соціальні ініціативи, спрямовані на посилення освіти, медицини та громадської інфраструктури. Зокрема, «НІБУЛОН» допомагає закладам освіти з комп’ютерною технікою та облаштуванням сучасних комп’ютерних класів, передає обладнання для лікарень, а також підтримує освітні й культурні заклади необхідним оснащенням.

««НІБУЛОН» і надалі розглядає підтримку рідного міста як частину своєї відповідальності перед громадою, працівниками та регіоном, який залишається важливим для економічної стійкості півдня України», – зауважили в компанії.

Як повідомляло Інше ТВ, з 2024 року “НІБУЛОН” може надавати послуги з розмінування сільгоспземель – потрібні сертифікати отримані