Документи про секретні переговори Росії та Китаю, які опинилися у розпорядженні The Insider (і верифіковані виданням), підтверджують, що військова співпраця між країнами зайшла глибше, ніж було відомо публічно. Це слідує із спільного розслідування Христо Грозєва, Романа Доброхотова та Майкла Вайса.

Серед іншого Китай залучив Росію до програми боротьби з супутниковою системою Starlink Ілона Маска, що включає як заходи з юридичної та дипломатичної боротьби, так і засоби прямого знищення супутників. Крім того, Китай запропонував низку своїх технологічних розробок у галузі барражуючих боєприпасів, ППО/ПРО та штучного інтелекту, щоб Росія могла протестувати ці технології в Україні в режимі реальних бойових дій і поділитися результатами випробувань з Китаєм.



У розпорядженні The Insider опинилися документи, пов’язані з російсько-китайським військовим співробітництвом. Вони включають чотири презентації, представлені в листопаді 2023 року на Третьому китайсько-російському форумі з військово-технічного співробітництва в Гуанчжоу (регулярній двосторонній зустрічі, яка ніколи не афішувалась), і підписаний двосторонній робочий протокол за підсумками переговорів у Москві в червні 2023 року.

Документи охоплюють п’ять областей озброєнь — космічні озброєння та знищення супутників, інтегровані системи протиповітряної та протиракетної оборони, автономні боражі, що барражують, у режимі «рою», бойові броньовані машини нового покоління та військову авіацію.

Як випливає з документів, Китай пропонував російським партнерам активно боротися з супутниками Starlink Ілона Маска, причому різними методами — від юридичних і бюрократичних до прямого знищення.

Боротьба зі Starlink

До осені 2023 Starlink стала відігравати ключову роль на полі бою. Українські медики використовували її термінали для координації евакуацій, артилерійські частини — для цілевказівки, оператори безпілотників — для управління реальним часом. До листопада того ж року SpaceX поставила Україні понад 40 тисяч терміналів. Система стала настільки важливою для військових операцій країни, що американські офіційні особи називали її незамінною.

У листопаді в південнокитайському місті Гуанчжоу інженери з найважливіших китайських космічних і оборонних установ зібралися на секретну нараду. Однією з тем обговорення було питання, як знищити Starlink.

Документи Третього китайсько-російського форуму військово-технічного співробітництва містять презентацію програми боротьби зі Starlink. Хоча презентація двомовна (китайською та російською мовами), численні та очевидні помилки в російській мові свідчать про те, що документ готувався китайською стороною. Презентацію представили два дослідники з Китайської корпорації аерокосмічної науки та техніки (CASC): Хуан Хуей (黄辉) та Жень Цзе (任杰).

CASC – головний державний космічний підрядник Китаю, відповідальний за сімейство ракет “Чанчжен” (вона ж Long March, або “Великий Похід”) та значну частину військової супутникової інфраструктури Китаю. Документ має класифікацію — 密级：内部, «внутрішній». Це на один щабель вище за рівень, доступний для публічного ознайомлення.

На початку документа описується перехід системи Starlink від комерційного широкосмугового доступу до мережевої військової інфраструктури: резервне копіювання навігації в умовах погіршення сигналу GPS, високоточне постійне спостереження і, насамперед, розподілена архітектура. Остання характеристика робить систему особливо складною для придушення, оскільки головного вузла-передавача просто не існує. Глушення однієї наземної станції або знищення одного ретрансляційного вузла не призводить до суттєвого погіршення роботи мережі – система еластична.

У документі цю гнучкість подано як загрозу. Дослідники CASC стверджують, що Starlink вже створив «космічну блокаду», щільно зайнявши низькоорбітальні ділянки та ключові діапазони електромагнітного спектру таким чином, що це унеможливлює конкуренцію. Це дозволило авторам документа обґрунтувати боротьбу зі Starlink як самооборону, а не агресію.

Перший рівень: задушити Starlink юридично

Перший рівень боротьби зі Starlink – спільний російсько-китайський правовий та дипломатичний тиск. Його головне посилання – система підвищує ризик зіткнення супутників. Через високу щільність супутників на низькій навколоземній орбіті ризик зіткнення, мовляв, особливо високий. Тому пропонується створити міжнародну коаліцію, яка б домоглася нормативних обмежень розширення програми Starlink.

Другий рівень: зайняти спектр

Другий рівень боротьби зі Starlink передбачає, що Китай та Росія спільно подадуть заявки на частотні діапазони та орбітальні позиції, необхідні для розширення Starlink. Тобто, використовуючи свій вплив у міжнародних регулюючих органах, Пекін і Москва спробують

заважати майбутньому розгортанню Starlink. У документі це прямо розглядається як скоординований військовий контрзахід, спрямований безпосередньо проти компанії Ілона Маска.

Поряд із використанням спектру дослідники пропонують створити спільну архітектуру електромагнітних перешкод – «придушення потужності та адаптивна інтерференція». Мета – виборче блокування зв’язку Starlink у певних географічних районах. Пропозиція полягає в тому, щоб об’єднати китайські та російські незалежні програми протидії супутникам у скоординовану систему із загальними технічними стандартами та взаємодоповнюючим географічним охопленням.

Третій рівень: фізичне знищення

Третій рівень переходить від звичної геополітичної конкуренції до безпрецедентного рівня ескалації.

По-перше, це кібератаки на Starlink через термінали цивільних користувачів. У документі пропонується використовувати «підроблений доступ, зараження вірусами та маніпулювання вразливістю» для завантаження через термінали кінцевих користувачів шкідливого коду, що розповсюджується по мережі. Це має призвести до «паралізації мережі».

У презентації нічого не йдеться про можливі гуманітарні наслідки «паралізації мережі». Термінали Starlink використовуються гуманітарними організаціями, лікарнями у віддалених районах, журналістами у зонах конфліктів, рибальськими флотами та звичайними абонентами у десятках країн. Але авторів презентації це, мабуть, не турбує.

По-друге, автори презентації розглядають можливість фізичного знищення супутників. Дослідники CASC пропонують розробити “недорогі контрзаходи” в режимі “один до багатьох” для знищення супутників Starlink на орбіті. За логікою авторів концепції, якщо стійкість угруповання обумовлена ​​її чисельністю, то рішенням є зброя, що досить дешева для знищення супутників швидше, ніж SpaceX зможе запустити нові.

При цьому переклад терміна 低成本对抗 містить помітну помилку. У російському тексті написано “низькі витрати проти низьких витрат”. У такому формулюванні втрачається асиметрична логіка оригіналу, в якому йдеться про дешеві китайські перехоплювачі, які нищать дорогі американські супутники.

У документі міститься заклик до Китаю та Росії спільно дослідити всі три компоненти – юридичний, кінетичний та кібернетичний, а також розширити коаліцію – залучити «відповідні зацікавлені країни» до об’єднання, яке у презентації прямо називається технічним альянсом проти Starlink.

Секретні переговори

За п’ять місяців до форуму до Гуанчжоу китайська військова делегація на чолі з полковником Центральної військової ради Китаю вирушила на дев’ять днів до Москви. У російській столиці пройшли секретні переговори з провідним російським виробником протиповітряної оборони Алмаз-Антей. Делегати повернулися з контрактом на постачання зброї.

Підписаний робочий протокол цих переговорів, що є у розпорядженні The Insider (і незалежно підтверджений даними про перельоти зазначених у ньому учасників), показує, що російсько-китайське військове партнерство пішло далеко за межі загальної риторики і перетворилося на структуровану багатопрофільну програму зі створення зброї, яка б жодна країна не створила жодної країни.

Протокол, про який йдеться, складається з десяти сторінок китайською та російською мовами та підписаний обома сторонами у Москві 5 червня 2023 року. Його офіційна назва – “Робочий протокол” (工作纪要). Тема: спільна розробка комплексної маловисотної системи протиповітряної оборони та протиракетного озброєння на кінцевій ділянці траєкторії — 末段低层防空/反导一体化武器系统 — призначеної для перехоплення американських гіперзвукових ракет.

Візити китайських чиновників до Москви

Китайську делегацію очолював полковник Тун Сяофен (동晓峰), заступник директора Бюро технічного співробітництва в галузі техніки Департаменту розвитку техніки Центральної військової ради — високопосадовець НВАК, який займається закупівлями та має прямий доступ до вищого військового органу Китаю. Він прибув до Москви трьома днями раніше (25 травня) для підготовки до переговорів і вилетів 3 червня, за два дні до підписання угоди.

На п’ятий день переговорів китайська делегація завітала до Науково-дослідного інституту приладобудування ім. Тихомирова (НДІП) у Жуківському. Цей інститут проектування радарів, серед іншого, відповідальний за розробку радара «Білка» для винищувача Су-57 та основних компонентів новітніх російських комплексів ППО. Візит зафіксовано у протоколі без подробиць.

До складу російської делегації увійшли дванадцять посадових осіб із трьох організацій: «Рособоронекспорту», ​​концерну «Алмаз-Антей» та НВО «Алмаз». Російську сторону очолював Андрій Ковальов, заступник директора науково-дослідного та технологічного відділу «Рособоронекспорту». Його супроводжував Олександр Котельников, старший експерт того ж відділу. У складі рросійської делегації був також Павло Созінов, генеральний конструктор «Алмаз-Антея» — найдосвідченіший конструктор озброєнь у російській системі ППО, відповідальний за всю лінійку ЗРК С-300/С-400/С-500.

Спільний проект ППО/ПРО

Одна з ключових ланок спільної програми — комплексна система протиповітряної та протиракетної оборони нового покоління. Вона призначена для перехоплення балістичних ракет, маневруючих бойових блоків та гіперзвукових ракет на кінцевому етапі польоту. Узгоджені у Москві технічні характеристики — оновлені порівняно з попередньою зустріччю та точно зафіксовані у протоколі — визначають цілі спільно розробленої системи.

Система повинна перехоплювати балістичні ракети середньої дальності на дистанціях до 4000 км. Крім того, їй належить справлятися з цілями, що маневрують з бічним прискоренням до 25g – замість 20g. Вона також має перехоплювати гіперзвукові ракети на висотах до 40 км. замість 30 км.

Вимога до перевантаження при маневруванні 25g спеціально націлена на профілі польоту з ухиленням, які ускладнюють перехоплення гіперзвукової зброї існуючими системами. Стеля висоти 40 км простягається в ближній космічний простір, де діють гіперзвукові плануючі апарати.

Мається на увазі, що на першому етапі буде спільно досліджено ключові технології, включаючи проектування міждоменних ракетних систем, що інтегрують можливості протиповітряної оборони, протиракетної оборони та протидії у ближньому космічному просторі; спільне управління наземними, авіаційними та радіоелектронними засобами; та автоматизоване управління багатоцільовими ракетами у багатовидовому бойовому режимі. Для перевірки цих технологій буде розроблено фізичні прототипи компонентів.

У протоколі також зафіксовано угоду щодо другого паралельного проекту: «Проектування та експлуатаційна оцінка перспективних систем ППО/ПРО» (先进防空反导系统设计及效能评估). Проект технічного завдання вже парафований.

Протокол містить точний графік виконання договору. Російська сторона зобов’язалася подати проект контракту та комерційну пропозицію китайській стороні до серпня 2023 року — за два місяці після підписання в Москві. І справді, у серпні російська делегація вилетіла до Пекіна.

Обмін візитами

У московському протоколі було встановлено крайній термін для початку переговорів щодо контракту в Пекіні – IV квартал 2023 року. Цей термін було дотримано: Ковальов і Котельников, два найвищих російських чиновники, які підписали протокол у червні, разом вилетіли до Пекіна 17 грудня 2023 року.

Павло Олексійович Созінов (26.10.1959), генеральний конструктор «Алмаз-Антея»

Павло Олексійович Созінов (26.10.1959), генеральний конструктор «Алмаз-Антея»

Павло Олексійович Созінов (26.10.1959), генеральний конструктор «Алмаз-Антея»

Андрій Анатолійович Ковальов (28.03.1961), заступник начальника 2 управління Департаменту оборонних технологій та космосу «Рособоронекспорту»

Дмитро Євгенович Кустов (12.05.1969), керівник АТ «Технодинаміка».

Ці зустрічі тривали й надалі. Наступний, четвертий російсько-китайський форум пройшов у грудні 2024 року Єкатеринбурзі.

Російський бойовий досвід в обмін на китайські технології

У презентованій на форумі презентації дослідника з Академії військових наук НВАК Лі Жуна (李荣) пропонується поставити на потік передачу Китаю даних про бойові дії російських безпілотників в Україні.

Китай має 160 типів барражуючих боєприпасів від більш ніж 50 виробників, але практично не має реального бойового досвіду застосування жодного з них. Росія ж має у своєму розпорядженні дані про бойове застосування безпілотників. Пропозиція полягає в тому, щоб формалізувати обмін – Росія ділиться знаннями з поля бою, а Китай – технологіями ІІ та ресурсами масового виробництва для спільної розробки наступного покоління автономних «роєвих» боєприпасів.

Результати цієї домовленості вже видно під час української війни. Автономний безпілотник V2U, який використовується російськими військами в Україні (згідно з документами української військової розвідки від 2025 року), працює на китайських модулях штучного інтелекту, китайських лідерських датчиках, китайських батареях та китайських твердотільних накопичувачах. Постачання компонентів вже налагоджено. Учасники форуму в Гуанчжоу обговорювали, як інженерні рішення Китаю, по суті, випробовуватимуться на полі бою в Україні.

Друга презентація на форумі, представлена ​​Чень Ваном (陈旺) з Китайського північного науково-дослідного інституту транспортних засобів, містить аналіз бронетехніки: детальну оцінку знищення російської бронетехніки в Україні – за допомогою ПТРК Javelin, NLAW, безпілотників Bayraktar TB2, SRSt спільної розробки бронетехніки наступного покоління з активним захистом на основі штучного інтелекту, безлюдними вежами та інтеграцією «роєвих» дронів.

У нотатках доповідача прямим текстом говориться, що, зіткнувшись із «санкціями, особливо з поточними обмеженнями на чіпи та сировину», Китай та Росія повинні взаємно використовувати канали поставок між обома сторонами для вирішення проблеми «вузьких місць».

Мається на увазі, що Китай постачає мікросхеми та електроніку, а Росія — сировина та ті компоненти, доступ до яких Китаю утруднений через західні санкції.

Третя презентація – від Ю Ву (尤伍) з Першого авіаційного інституту AVIC – присвячена авіаційній сфері. Документ демонструє, що Китай тут більше не виступає як покупець. Тепер йдеться про спільні лабораторії, спільне використання інтелектуальної власності, взаємний трансфер технологій. У презентації прямо говориться, що Китай має «можливості і бажання зробити свій внесок у розвиток російських авіаційних технологій».

Країна, яка 30 років купувала креслення російських винищувачів, тепер сама пропонує Росії чогось навчитися.