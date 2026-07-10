Упродовж першого півріччя до підрозділів поліції регіону надійшло 1020 заяв і повідомлень про факти вчинення домашнього насильства.

За результатами розгляду отриманих повідомлень правоохоронці склали 877 адміністративних протоколів за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Вчинення домашнього насильства).

Як повідомили у Центрі підготовки та інформаційної підтримки поліцейських з питань запобігання та протидії домашньому насильству ГУНП в Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Також слідчі розпочали 20 кримінальних проваджень за ст. 126-1 Кримінального кодексу України (Домашнє насильство) за фактами систематичного вчинення насильства, та 14 – за ст. 390-1 Кримінального кодексу України (невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або ухилення від проходження програми для кривдників).

Для недопущення повторних випадків домашнього насильства поліцейські поставили на профілактичний облік 617 кривдників, із якими проводиться індивідуально-профілактична робота.

Відносно 865 осіб, які вчинили домашнє насильство, застосовувалися заходи у вигляді заборони перебувати у місці проживання постраждалої особи, зобов’язання залишити його та будь-яким способом контактувати з постраждалими.

Поліція Миколаївщини нагадує: домашнє насильство не можна замовчувати. Якщо ви стали жертвою або свідком таких дій, негайно телефонуйте на спецлінію 102. Своєчасне звернення до правоохоронців допоможе захистити постраждалих, припинити насильство та притягнути кривдника до відповідальності.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині чоловіка, який систематично вчиняв домашнє насильство над співмешканкою, засуджено до обмеження волі