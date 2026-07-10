Міжнародний олімпійський комітет офіційно затвердив програму та дисципліни Зимових Олімпійських ігор 2030 року, які пройдуть у Франції. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет, передає УНН.

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету офіційно затвердив програму та дисципліни Зимових Олімпійських ігор 2030 року, які прийматимуть Французькі Альпи з 1 по 17 лютого 2030 року. Прийдешні змагання стануть історичними – вперше на зимовій Олімпіаді буде досягнуто гендерної рівності серед учасників, а програма поповниться видовищними новаціями – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Олімпіада-2030 стане першою в історії, де буде дотримано абсолютний гендерний паритет у відсотковому значенні. Загалом у змаганнях візьмуть участь 3046 спортсменів: 1525 жінок та 1521 чоловік.

Програма Ігор складатиметься зі 126 медальних дисциплін: 56 жіночих, 55 чоловічих та 15 змішаних. У порівнянні з попередніми роками, значно збільшиться жіноче представництво у низці видів спорту. Зокрема, у санному та лижному спорті воно досягне 50%, у бобслеї зросте до 39,5%, а в хокеї – до 45,6%.

МОК включив до програми три нові дисципліни та загалом 16 нових змагань:

Фрірайд (лижі та сноуборд) – 44 спортсмени (22 жінки та 22 чоловіки) вперше спортсмени змагатимуться на природних гірських схилах. Ця дисципліна надзвичайно популярна серед молоді та є візуально видовищною;

Синхронне фігурне катання (synchro9) – командний вид змагань, який додасть динаміки турніру фігуристів і стане ключовим фактором для досягнення гендерного балансу. Команди складатимуться з 9 спортсменів;

Скі-альпінізм – офіційно затверджений як додатковий вид спорту. Спортсмени розіграють медалі в індивідуальних гонках (чоловіки та жінки) та спринті (чоловіки, жінки, змішана естафета).

Також до програми Alpes 2030 додано низку нових дисциплін:

змішану одиночну естафету в біатлоні;

чоловічий і жіночий командні спринти у ковзанярському спорті;

змішаний командний скікрос у фристайлі;

змішані командні змагання з паралельного сноуборду;

жіночі командні змагання Super Team зі стрибків на лижах із трампліна;

індивідуальні старти (чоловіки та жінки), спринти (чоловіки та жінки) і змішану естафету у скі-альпінізмі.

Однак МОК ухвалив рішення не включати лижне двоборство до програми Ігор “Альпи-2030”, адже ця дисципліна продемонструвала найнижчі показники інтересу на останніх чотирьох Олімпіадах. Втім, лижне двоборство залишається в програмі Юнацьких Олімпійських ігор-2028 і може повернутися у 2034 році.