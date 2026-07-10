У Єгипті не прийняли круїзний лайнер Scarlet Lady із ЛГБТК+ туристами, який раніше вже відмовилися впускати в порти Туреччини, покликаючись на «моральні норми» та «сімейні цінності».

Про це пише Guardian.

2000 пасажирів Scarlet Lady, включаючи бродвейську виконавицю Патті Лупоне, прокинулися вранці в четвер і виявили під дверима своєї каюти записку, в якій повідомлялося, що корабель терміново шукає альтернативні порти.

«Рано сьогодні вранці нам повідомили, що Scarlet Lady відмовили у вхід до єгипетських вод, і, як наслідок, вони більше не зможуть зайти до Александрії сьогодні», – повідомив пасажирам Річ Кемпбелл, виконавчий директор Atlantis Events, туристичної групи, яка зафрахтувала корабель Virgin Voyages.

«Я знаю, як багато цей візит означав для багатьох із вас. Минулого року ми успішно пройшли схожий маршрут без жодних проблем. Тому ми були здивовані цим невдалим рішенням», – написав він.

Записка закінчувалася так: «Будь ласка, знайте, що команди Atlantis та Virgin Voyages невпинно працювали, щоб зробити цей візит до Александрії можливим. Ця новина стала несподіванкою для всіх нас, і ми так само розчаровані, як і ви».

Візит до Єгипту вже був зміною запланованого туру, поспішно організованого після того, як кораблю було відмовлено у в’їзді до Туреччини. Офіційної причини рішення єгипетського уряду поки що не надано.

10-денний круїз з Афін до Венеції був заблокований з боку Туреччини після того, як влада опублікувала в Інтернеті заяву, в якій стверджувалося, що круїз був зафрахтований «групами, відомими своєю поведінкою, яка не відповідає структурі нашого суспільства та нашим моральним цінностям».

Прибуття корабля було скасовано після того, як воно «викликало значне занепокоєння громадськості», додали вони. «Немає абсолютно жодної можливості, щоб відповідна група відвідала нашу провінцію для заходу такого характеру».

Ренді Словачек, який перебуває на круїзі, написав у своєму блозі: «За 36-річну історію компанії Atlantis жодному кораблю не було відмовлено у швартуванні. А тепер це сталося у двох країнах протягом одного тижня.

Кайл Олсен, власник Hermes Holidays, ще однієї туристичної компанії ЛГБТК+, сказав, що, на його думку, якби Туреччина не відмовила кораблю у в’їзді цього тижня, Єгипет не видав би заборони. «Я хвилююся, що інші країни також наважаться заборонити гей-круїзи у своїх портах», – сказав він.

«Це сумне відображення того, куди рухається світ». Послідовні уряди падають під контроль правих груп, і в результаті права ЛГБТ+ людей по всьому світу обмежуються».

Олсен сказав, що після дій Туреччини та Єгипту він не рекомендуватиме ці країни своїм клієнтам. «Але важливо зазначити, що погляди уряду не обов’язково відображають погляди народів цих країн», – сказав він. «Ми багато разів бували в Туреччині та Єгипті в минулому і вважали, що люди там дуже теплі, дружні та приємні».

Олсен, у якої є друзі на борту «Червоної леді», сказала, що зупинка в Єгипті мала стати кульмінацією туру, і пасажири вставали о 6 ранку, щоб бути готовими до дня. «Це був буквально дзвінок єгипетського уряду в останню хвилину», – сказала Олсен. «Напередодні ввечері все було добре.

«Багато пасажирів заплатили багато грошей за приватні тури, щоб побачити піраміди та музеї. Це мала бути подорож усього життя, але тепер вони у підвішеному стані».

Корабель тепер вдруге перенаправлено, і він пришвартується в Ханії, Крит, у п’ятницю та в Чорногорії в неділю.

Кемпбелл назвав рішення Туреччини «приголомшливим», заявивши CNN: «Причина цього полягає в тому, що це гей-група».

Він додав, що Atlantis 13 разів за останні 25 років без інцидентів організовувала круїзи до Туреччини, і дзвінки до посольства США в Туреччині не змогли скасувати заборону.

ЛуПоне, 77-річна лауреатка премії «Тоні», яка виступає на кораблі, поділилася своїм шоком з приводу цієї новини в Instagram у суботу.

«Круїзному кораблю Atlantis, на якому я виступатиму наступного тижня, заборонили в’їзд до Туреччини», – написала вона. «Корабель – чудовий корабель – повний геїв. І я. Відмовлено у в’їзді до Туреччини просто через те, хто знаходиться на борту».