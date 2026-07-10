Канал постачання наркотику – з країн Європейського Союзу, а територія збуту – південні регіони України. Нині він знаходиться в СІЗО.

Викрили протиправну діяльність 41-річного мешканця Одеси оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України. Саме він і налагодив наркотрафік з території ЄС до України. Вже тут він підшукував клієнтуру з південних областей для продажу кокаїну.

У ході процесуальних заходів правоохоронці задокументували кілька фактів збуту товару, тож поліцейські за підтримки бійців відділу силового забезпечення ДСР затримали наркоділера під час продажу одного кілограма кокаїну за 52 000 доларів. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Крім того, під час обшуків у нього вилучили мобільні телефони, банківські картки, носії інформації, гроші тощо.

Нині затриманому слідчі поліції оголосили про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Суд узяв його під варту.

Також проводиться комплекс заходів для встановлення інших осіб, причетних до наркотрафіку.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.

До відома: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.