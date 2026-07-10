Протягом червня росія випустила майже 6 000 дронів і ракет, із яких українські сили знищили майже 5 300.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Інше ТВ.

Із 5 749 БпЛА типу «Шахед», «Гербера», «Італмас» перехоплено 5 173 — 90%.

Із 66 крилатих ракет типу «Калібр», «Іскандер-К», Х-101 збито 59 — 90%.

Зі 114 балістичних ракет типу «Іскандер», «Кинджал», 48Н6ДМ збито 45 — 40%.

Найбільшим викликом залишаються балістичні ракети. Їхнє перехоплення потребує значної кількості ракет РАС-3 для зенітно-ракетних комплексів PATRIOT.

Мноборони України закликає міжнародних партнерів передати наявні на складах ракети-перехоплювачі для захисту української критичної інфраструктури.

Як повідомляло Інше ТВ, Брак ракет до Patriot – лише “верхівка айсберга”, проблем ППО більше, – експерт