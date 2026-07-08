У питанні виснаження протиповітряної оборони Україні треба дивитися не лише на системи ППО, а й на системи протиракетного захисту.

Про це у коментарі УНІАН сказав Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил в резерві.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи проблема України зараз не в самій протиповітряній обороні, а лише саме в антибалістичних ракетах до Patriot, він зауважив, що ворог постійно модернізує балістичні ракети та тактику їх застосування.

“Якщо ми кажемо про антибалістику, то у нас це відбувається хвилями: то ми нормально збиваємо, то у нас щось не виходить. Відповідно, тут відбувається зміна тактики застосування балістичних ракет з боку ворога”, – сказав експерт.

Крім того, зазначив Храпчинський, зараз доєдналися й “Циркони”, що ускладнює ситуацію, адже нам потрібно працювати і по них, і по “Іскандерах”. Відповідно, все це навантажує ППО.

“Тому я вкотре буду казати, що відсутність або недостатня кількість ракет-інтерцепторів (перехоплювачів – УНІАН) для систем “Петріотів” – це лише верхівка айсберга”, – підкреслив він.

Експерт наголосив, що нам потрібно більше систем радіолокації, а також потрібна взаємодія з супутниковими системами, які дозволять нам бачити або розгортання, або пуск, наприклад, “Цирконів”.

“”Циркон” – це ракета, яка під час свого прольоту, за рахунок гіперзвукової швидкості, навколо має плазмову обгортку, яка дозволяє супутниками бачити її, будувати траєкторію і ставити точку на випередження, де можна перехопити її”, – пояснив Храпчинський.

Так, підкреслив він, тут треба казати не лише про ракети, а й про подальшу розбудову в цьому питанні. Крім того, треба дивитися не лише на системи ППО, а й на системи протиракетного захисту, на кшталт американських систем THAAD чи ізраїльських Arrow.

“Тому тут питання виключно в можливостях масштабування наших спроможностей для перехоплення балістики. Тому що тієї кількості “Петріотів” в будь-якому випадку все одно недостатньо”, – сказав експерт.

Він також зауважив, що росіяни активно навантажують наші регіони балістикою, аби ми не могли експлуатувати деякі системи близько до лінії бойового зіткнення, щоб перехоплювати російські літаки, які скидають керовані авіаційні бомби.

“Дії з боку ворога спрямовані на все, щоб розмазати наші спроможності”, – додав Храпчинський.

Росія користується часом, доки західні партнери думають

Так, на запитання, чи можна сказати, що Кремль зробив ставку на вичерпання ракет до Patriot і задля цього, зокрема, повторює удари балістикою по Києву частіше, він зазначив, що Кремль використовує своє вікно можливостей, поки наші західні партнери думають щодо того, як передати Україні ракети.

“Ворог використовує обмежені можливості України щодо протидії балістичним ракетам на свою користь для того, щоб працювати по території України”, – сказав експерт.

Альтернативи для України

Крім того, на запитання, чи реально Україні отримати достатньо перехоплювачів, і які є альтернативи, окрім Patriot, щоб збивати балістику, Храпчинський зауважив, що альтернатива є, адже є системи THAAD та Arrow. Також системи такого типу є у Південної Кореї, але з цієї країни ми озброєння не отримуємо.

Чи здатні ми самі подолати цю проблему

Також на запитання, що ми можемо зробити в ситуації з нестачею антибалістичних ракет, і чи здатна українська розробка закрити цю прогалину, він сказав, що зараз все для цього робить компанія Fire Point, яка “зробила основні елементи ракети-перехоплювача, але натомість їй потрібні система наведення і засоби радіолокації, що вона попросила у Німеччини”.

“Зараз ще низка європейських країн доєднаються до цього проєкту, тому що Європа розуміє, що треба здешевити засоби протидії. У нас є два шляхи: або ми робимо дешеві засоби протидії, або ми робимо удари по території Російської Федерації для того, щоб знищити її спроможності виготовляти балістику”, – сказав Храпчинський.