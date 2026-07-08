Сполучені Штати дадуть Україні право робити зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Як повідомляє США дозволять Україні робити Patriot, – Трамп-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Зокрема, він розповів, що Вашингтон покаже Києву, як робити ці системи

“Мені пташка нашептала, що ми дамо їм (українцям) право робити Patriot, ми покажемо, як їх робити”, – сказав американський лідер.

Трамп додав, що це “дуже технічно складна річ”, але при цьому висловив переконання, що Україна “швидко впорається”.

“У нас є Patriot, але вони нам теж потрібні. Дещо ми можемо дати. Але я думаю, що вони зможуть швидко виробляти, зробимо потужності, компанія туди (в Україну – ред.) приїде”, – підкреслив Трамп.

Він зазначив, що якби Україна мала від самого початку багато Patriot, то Київ був би цілком захищеним від ракет.

“Але я думаю, що ви почнете робити їх дуже швидко”, – сказав президент США.