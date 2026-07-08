У родини керівника Управління СБУ Закарпатської області Сергія Кононенка фірму з комерційною нерухомістю, вартість якої може сягати одного мільйона доларів.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

Офісний центр Platinum розташований у центрі Борисполя. Дві комерційні будівлі, де сьогодні працює найрізноманітніший бізнес — від салонів краси та масажу до спортзалу, туристичного агентства й кав’ярні.

Офісний центр Platinum

Platinum оформлений на компанію «Бориспільспецсервіс». Сьогодні її власницею є мати Сергія Кононенка Тетяна, а директоркою — сестра посадовця Ольга Масленко. За нашими підрахунками, ринкова вартість нерухомості, оформленої на цю компанію, може сягати близько мільйона доларів.

Офісний центр Platinum

Компанію «Бориспільспецсервіс» у 2018 році заснував Сергій Старовійт. Майже одразу вона почала скуповувати комерційну нерухомість.

Сергій Старовійт заснував «Бориспільспецсервіс»YouControl

Протягом 2018-2019 років компанія придбала два приміщення в цьому торговельному комплексі в центрі Борисполя, площею 385 і 823 квадратні метри. Їхня офіційна вартість, за даними hromadske, становила близько 330 тисяч доларів.

Згодом компанія звела ще один корпус — Platinum-1 — площею 669 квадратних метрів.

Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Супутникові знімки свідчать про те, що восени 2021 року будівлю вже збудували. Водночас, за інформацією hromadske, будівлю звели не пізніше ніж у червні того самого року.

Супутниковий знімок Google Earth, жовтень 2021 року

І саме в цей період компанія змінила власника. Наприкінці квітня 2021 року «Бориспільспецсервіс» перейшов до батька Сергія Кононенка — Василя.

Інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

Відкрите питання: на яких умовах родич посадовця СБУ отримав компанію, яка вже володіла комерційною нерухомістю щонайменше на 330 тисяч доларів? І це сума без урахування новозбудованого корпусу торговельного центру площею 669 квадратних метрів.

Вартість корпусу Platinum-1 оцінити досить складно. Зараз подібні комерційні об’єкти без ремонту в Борисполі коштують близько тисячі доларів за квадрат.

Оголошення про продаж комерційної нерухомості в Борисполі

Отже, ринкова вартість такої нерухомості нині може тільки починатися від 670 тисяч доларів.

Водночас рієлтор Олексій Гнучіх зазначає, що у 2021-му ціна могла бути ще вищою.

«У 2021 році було набагато більше покупців — набагато активніше вівся бізнес. Відповідно, що більший попит — то вища ціна. Зараз попит не такий високий, як у 2021 році. Я думаю, що 650-700 тисяч доларів — це приблизно її реальна ринкова вартість», — зазначив Гнучіх.

Служба безпеки у відповіді на запит проігнорувала питання про те, на яких умовах батько посадовця СБУ став власником фірми «Бориспільспецсервіс», але зазначила, що батько посадовця був підприємцем із 1996 року.