У родини керівника Управління СБУ Закарпатської області Сергія Кононенка фірму з комерційною нерухомістю, вартість якої може сягати одного мільйона доларів.
Про це йдеться в розслідуванні hromadske.
Офісний центр Platinum розташований у центрі Борисполя. Дві комерційні будівлі, де сьогодні працює найрізноманітніший бізнес — від салонів краси та масажу до спортзалу, туристичного агентства й кав’ярні.
Platinum оформлений на компанію «Бориспільспецсервіс». Сьогодні її власницею є мати Сергія Кононенка Тетяна, а директоркою — сестра посадовця Ольга Масленко. За нашими підрахунками, ринкова вартість нерухомості, оформленої на цю компанію, може сягати близько мільйона доларів.
Компанію «Бориспільспецсервіс» у 2018 році заснував Сергій Старовійт. Майже одразу вона почала скуповувати комерційну нерухомість.
Протягом 2018-2019 років компанія придбала два приміщення в цьому торговельному комплексі в центрі Борисполя, площею 385 і 823 квадратні метри. Їхня офіційна вартість, за даними hromadske, становила близько 330 тисяч доларів.
Згодом компанія звела ще один корпус — Platinum-1 — площею 669 квадратних метрів.
Супутникові знімки свідчать про те, що восени 2021 року будівлю вже збудували. Водночас, за інформацією hromadske, будівлю звели не пізніше ніж у червні того самого року.
І саме в цей період компанія змінила власника. Наприкінці квітня 2021 року «Бориспільспецсервіс» перейшов до батька Сергія Кононенка — Василя.
Відкрите питання: на яких умовах родич посадовця СБУ отримав компанію, яка вже володіла комерційною нерухомістю щонайменше на 330 тисяч доларів? І це сума без урахування новозбудованого корпусу торговельного центру площею 669 квадратних метрів.
Вартість корпусу Platinum-1 оцінити досить складно. Зараз подібні комерційні об’єкти без ремонту в Борисполі коштують близько тисячі доларів за квадрат.
Отже, ринкова вартість такої нерухомості нині може тільки починатися від 670 тисяч доларів.
Водночас рієлтор Олексій Гнучіх зазначає, що у 2021-му ціна могла бути ще вищою.
«У 2021 році було набагато більше покупців — набагато активніше вівся бізнес. Відповідно, що більший попит — то вища ціна. Зараз попит не такий високий, як у 2021 році. Я думаю, що 650-700 тисяч доларів — це приблизно її реальна ринкова вартість», — зазначив Гнучіх.
Служба безпеки у відповіді на запит проігнорувала питання про те, на яких умовах батько посадовця СБУ став власником фірми «Бориспільспецсервіс», але зазначила, що батько посадовця був підприємцем із 1996 року.