Про це президент США заявив під час зустрічі з Володимиром Зеленським.

-Думаю, настав гарний момент зустрітися з президентом Зеленським. Ми розвинули добрі стосунки. Важко повірити, так? З часів Овального кабінету ми розвинули добрі стосунки.

Зеленський: І це ще не кінець.

Трамп: Ні, це тільки початок, мабуть. Лише початок. У цієї країни [Україна] велике майбутнє. Така чудова земля. Такі чудові активи. Такі чудові люди.

Путін – важкий персонаж, але й цей хлопець (показує на Зеленського) важкий персонаж. Не найпростіший. Там багато відданості. І багато любові до країн і таке інше. Але ми досягли великого прогресу за останні два тижні.

Про удари України по російських НПЗ

Як ви оцінюєте українські удари по нафтовці РФ, у них закінчився бензин, – спитали у Трампа, але він перекинув питання до Рубіо – Марку, відповідай.

Рубіо: -Це одна з динамік, яка змінилася за останні кілька місяців. Росіянам стає важче захищати свій повітряний простір. Ми сподіваємось, що це створить можливість для переговорів.

-Це ескалація, яка може призвести до кінця, — зазначив Трамп.

Про ліцензії на ракети

-Ми надамо Україні право розробляти ракети для системи Patriot, – сказав Трамп. – Ми дамо тобі ліцензію на виготовлення “Патріотів”, – повернувся він до Зеленського.

– Таким чином, він не зможе скаржитися, що ми йому недостатньо даємо. Зроби їх сам, – сказав Трамп.

Про переговори

Трамп повідомив, що сьогодні говоритиме з Путіним. Також президент США спитав у Зеленського, чи не хоче він щось передати Путіну і чи не збирається він в Москву на переговори з Путіним

На це Зеленський заявив, що не полетить в Москву на зустріч з Путіним, бо там небезпечно через польоти українських дронів

Про візит до Києва

-Пане Трампе, ви поїдете до України?

Трамп: Звісно, я поїду. Чого ж ні?

– А під час війни?

Трамп: Я не певен, що наша Служба безпеки пустить мене під час війни. Хочеться побачити Київ без руїн.