Про це президент США заявив під час зустрічі з Володимиром Зеленським.
-Думаю, настав гарний момент зустрітися з президентом Зеленським. Ми розвинули добрі стосунки. Важко повірити, так? З часів Овального кабінету ми розвинули добрі стосунки.
Зеленський: І це ще не кінець.
Трамп: Ні, це тільки початок, мабуть. Лише початок. У цієї країни [Україна] велике майбутнє. Така чудова земля. Такі чудові активи. Такі чудові люди.
Путін – важкий персонаж, але й цей хлопець (показує на Зеленського) важкий персонаж. Не найпростіший. Там багато відданості. І багато любові до країн і таке інше. Але ми досягли великого прогресу за останні два тижні.
Про удари України по російських НПЗ
Як ви оцінюєте українські удари по нафтовці РФ, у них закінчився бензин, – спитали у Трампа, але він перекинув питання до Рубіо – Марку, відповідай.
Рубіо: -Це одна з динамік, яка змінилася за останні кілька місяців. Росіянам стає важче захищати свій повітряний простір. Ми сподіваємось, що це створить можливість для переговорів.
-Це ескалація, яка може призвести до кінця, — зазначив Трамп.
Про ліцензії на ракети
-Ми надамо Україні право розробляти ракети для системи Patriot, – сказав Трамп. – Ми дамо тобі ліцензію на виготовлення “Патріотів”, – повернувся він до Зеленського.
– Таким чином, він не зможе скаржитися, що ми йому недостатньо даємо. Зроби їх сам, – сказав Трамп.
Про переговори
Трамп повідомив, що сьогодні говоритиме з Путіним. Також президент США спитав у Зеленського, чи не хоче він щось передати Путіну і чи не збирається він в Москву на переговори з Путіним
На це Зеленський заявив, що не полетить в Москву на зустріч з Путіним, бо там небезпечно через польоти українських дронів
Про візит до Києва
-Пане Трампе, ви поїдете до України?
Трамп: Звісно, я поїду. Чого ж ні?
– А під час війни?
Трамп: Я не певен, що наша Служба безпеки пустить мене під час війни. Хочеться побачити Київ без руїн.