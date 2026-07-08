Лідери НАТО, що зібралися в турецькій Анкарі, підтримали зобов’язання надати Україні 140 мільярдів євро (160 мільярдів доларів) військової допомоги на 2026 та 2027 роки, пише УНН з посиланням на декларацію саміту.

“Україна сприяє трансатлантичній безпеці, і держави–члени Альянсу єдині у своїй непохитній підтримці України, яка захищає свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність”, – ідеться у спільній декларації, схваленій у середу..

Як зазначається, “європейські держави–члени Альянсу і Канада нині фінансують переважну більшість безпекової допомоги Україні за рахунок двосторонніх і багатосторонніх бюджетів”. “Держави–члени Альянсу підкреслюють, що така допомога повинна бути справедливою, передбачуваною і сталою у довгостроковій перспективі”, – ідеться у декларації.

У 2026 році держави–члени Альянсу зобов’язуються виділити 70 мільярдів євро для забезпечення України військовою технікою і організацію допомоги та навчання, а також підтверджують суверенні зобов’язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у 2027 році. З цією метою ми вітаємо рішення Європейського Союзу про виділення Україні багаторічного фінансування у рамках кредиту Ukraine Support Loan – ідеться у заяві.

Допомога буде надана переважно європейськими членами НАТО та Канадою, оскільки Сполучені Штати значно скоротили фінансову підтримку України за часів президентства Дональда Трампа, зазначає dpa.

Німеччина вже заявила, що планує підтримати Україну на суму 11,5 мільярда євро у 2026 році.

Однак, зауважує dpa, фінансування включатиме кредит ЄС на підтримку Збройних сил України на суму 60 мільярдів євро на період 2026-2027 років. Таким чином, союзники НАТО повинні будуть покривати близько 40 мільярдів євро зі своїх національних бюджетів щороку.

“Ми продовжуватимемо допомагати Україні”, – заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у кулуарах саміту в Анкарі.

“Тепер повністю залежить від росії, чи припинити цю війну”, – сказав Мерц.

“З цією метою ми знову зробимо все можливе сьогодні, щоб досягти цього, і надішлемо чіткий сигнал москві: росія не має шансів виграти цю війну. Вони не досягнуть своїх цілей війни”, – наголосив він.

“Чим швидше ми завершимо цю війну, тим краще буде для Європи, тим краще буде для росії і тим краще буде для миру в усьому світі”, – зазначив він.