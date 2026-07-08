Контррозвідка Служби безпеки за сприяння Генерального прокурора запобігла шпигунському проникненню агента російських спецслужб до однієї з владних структур України. Він намагався організувати неофіційні переговори між представниками української та російської спецслужб щодо умов так званої мирної угоди.

Встановлено, що агент погоджував свої пропозиції напряму з керівництвом російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) та сподівався нав’язати їх українській стороні в інтересах кремля.

Однією з вимог ворожого поплічника було його призначення на керівну посаду, що дало б змогу приймати вигідні рф рішення у сфері енергетики, а також виявляти уразливі місця та засоби захисту критичної інфраструктури України. Ворог міг використати цю інформацію для завдання максимальної шкоди нашій державі.

З цією метою «кріт», будучи експертом у галузі енергетики із досвідом роботи у профільних підприємствах, використовував свої зв’язки для просування власної кандидатури на ключові посади в українських енергетичних компаніях.

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження, задокументувала злочини російського агента і затримала його на етапі спроби працевлаштування до однієї зі структур.

Як з’ясувало розслідування, фігурант потрапив у поле зору рашистів ще до початку повномасштабної війни. Задокументовано, що він готовий був надати власну квартиру у Києві для потреб російської спецслужби у разі захоплення столиці України.

Розвідувально-підривну діяльність агента координував співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсб Рінат Аміров.

За матеріалами справи, фігурант передав куратору з рф інформацію про кримінальні провадження в енергетичному секторі України, яку отримав через свої зв’язки серед правоохоронців.

Метою російської спецслужби було проведення інформаційних диверсій щодо дискредитації на той час керівництва енергетичної галузі, а також їх звільнення з подальшим призначенням російського агента.

Надалі агент почав працювати на воєнну розвідку країни-агресора. Його куратором від російського гру був Асланбек Актеміров.

Під час обшуків у зловмисника виявлено російський паспорт і мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.