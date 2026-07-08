У Румунії ширився фейк, нібито митна служба конфіскувала 75 кілограмів кокаїну, упакованого в пакунки із зображенням президента України Володимира Зеленського. Митники спростували це.

Про це йдеться в повідомленні Митної служби Румунії, передає Громадське.

«Новина» про те, що румунські митники нібито конфіскували 75 кілограмів кокаїну в пакунках із зображенням Зеленського, поширилася днями в інфопросторі Румунії.

7 липня Митна служба країни спростувала цю інформацію та заявила, що не вживала жодних подібних заходів і не оприлюднювала жодних повідомлень з цього приводу.

«Будьте дуже уважні! На підроблену фотографію неправомірно накладено логотип нашої установи. Крім того, поширюється також сфабрикований скриншот, що імітує наш офіційний сайт, та “повідомлення”, якого ми ніколи не публікували», — наголосили там.