Інформація про те, що наші збили ворожий літак, курсувала ще зранку. Росвоєнкори опосередковано підтверджували її, але підкреслювали, що екіпаж вижив.

Зараз Повітряні Сили вже офіційно підтвердили – літак таки збили.

“8 липня 2026 року на східному напрямку збито російський багатоцільовий винищувач Cу-35!”, – йдеться у повідомленгні.

Су-35 (за кодифікацією НАТО — Flanker-E) — це російський багатоцільовий надманеврений винищувач покоління 4++. Він є глибокою модернізацією літака Су-27, призначеною для завоювання переваги в повітрі та ураження наземних і морських цілей. Вартість одного такого літака оцінюється в суму від $50 до $104 мільйонів залежно від модифікації.

Головні особливості винищувача включають таке озброєння:

Літак має 12 точок підвіски та може нести до 8 тонн бойового навантаження: керовані ракети “повітря-повітря” (включно з далекобійними Р-37М) та різні типи керованих авіабомб і ракет “повітря-земля”.