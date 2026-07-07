На Миколаївщині зустріли 33 українських Захисників, які повернулися до рідного краю після майже чотирьох років російського полону. Для частини військовослужбовців цей надважкий шлях розпочався ще у 2022 році.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Воїни повернулися в Україну в межах масштабного обміну військовополоненими, що відбувся 26 червня за формулою «160 на 160». Це вже 76-й успішний етап повернення українських Захисників із російської неволі.

За дорученням начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Захисників у місті Трускавець зустріла радниця начальника Миколаївської ОВА Неллі Яровенко. Представники області привітали військовослужбовців із поверненням, висловивши вдячність за їхню мужність, стійкість і незламність.

Після звільнення з полону військовослужбовці пройшли необхідні етапи медичної допомоги та реабілітації, а також отримали можливість зустрітися зі своїми рідними. Наразі вони поступово повертаються до мирного життя.

Миколаївська обласна військова адміністрація у взаємодії з фахівцями із супроводу ветеранів, представниками 30-го корпусу морської піхоти, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими забезпечуватиме всебічний супровід і підтримку звільнених Захисників, сприяючи їхній успішній реінтеграції до цивільного життя.

Також у межах візиту Неллі Яровенко спільно з представницею об’єднань родин військовополонених Іриною Абрамовою провела робочу нараду з начальником госпіталю Василем Вовчанським та представниками медичної служби. Учасники зустрічі обговорили актуальні потреби військовослужбовців, звільнених із російського полону, а також питання, що виникають під час їхньої реабілітації та відновлення. За результатами наради визначено подальші кроки щодо вирішення порушених питань, відповідна робота вже триває.

Миколаївська обласна військова адміністрація й надалі докладатиме всіх зусиль для підтримки українських Захисників, які повернулися з полону, та їхніх родин. Україна продовжує працювати над поверненням кожного військовослужбовця, який перебуває в російській неволі.

Як повідомляло Інше ТВ, серед звільнених у межах 76-го обміну «160 на 160» було 115 оборонців Маріуполя.