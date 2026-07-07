Про операцію «Ашан», яка зупинила механізований наступ ворога на пів року, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

-Наше завдання — діяти асиметрично проти ворога. Операція «Ашан» — один із прикладів того, як технології, розвідка та якісне планування дають змогу системно послаблювати наступальний потенціал противника.

Минулого року за ініціативою Президента та рішенням Ставки було виділено додаткові кошти для проведення спецоперації. Ми накопичили спеціально розроблені дрони, зібрали необхідні розвідувальні дані та підготували масштабний удар по техніці противника в глибокому тилу.

Лише за три доби Сили оборони вразили 949 ворожих цілей. Після операції ворог відвів значну частину техніки від лінії фронту, а на відновлення втрат йому знадобилися місяці.

Кілька тижнів тому ми повторили цю операцію. Цього разу основною ціллю стала ворожа артилерія. Вона залишається одним із головних викликів на полі бою. Тому ми почали шукати нове рішення.

Для другого етапу операції було розроблено новий боєприпас для ураження артилерії. Результат — 231 уражена ціль, із яких 171 знищено.

Загалом за два етапи операції «Ашан» Сили оборони вразили 1 180 ворожих цілей.

Кожна така операція — це не лише знищена техніка. Це зірвані плани ворога, менше можливостей для його наступу та більше шансів зберегти життя наших військових.

Дякую окремому загону спеціального призначення Lasarʼs Group НГУ, 412 окремій бригаді безпілотних систем NEMESIS та всім іншим військовим, які реалізували цю операцію.