У наступному довгостроковому бюджеті Європейського Союзу передбачено 131 млрд євро на розвиток військових спроможностей і ще 17 млрд євро – на військову мобільність.

Про це під час саміту НАТО заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.

За її словами, йдеться не лише про озброєння, а й про розвиток інфраструктури, необхідної для швидкого переміщення військ.

Наступний довгостроковий бюджет міститиме 131 мільярд євро на військові спроможності та ще 17 мільярдів євро на військову мобільність. Йдеться про дороги, мости, порти, аеропорти – інфраструктура також має бути готовою – зазначила фон дер Ляєн.