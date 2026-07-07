На Миколаївщині інспектори ПЕК № 2 спільно з поліцією виявили незаконну вирубку дерев у полезахисних лісових смугах.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Інспектори Пункту екологічного контролю №2 спільно з працівниками поліції провели природоохоронні заходи на території Братської та Арбузинської територіальних громад Миколаївської області.

Під час рейдів зафіксовано два випадки незаконної вирубки дерев у полезахисних лісових смугах, а також перевезення незаконно зрубаної деревини.

На території, що межує з Братською громадою Вознесенського району, виявлено незаконне видалення двох дерев породи клен. За цим фактом на порушника складено адміністративний протокол за ст. 65-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Сума штрафу склала 680 гривень. Крім того, порушник має відшкодувати завдані державі збитки у розмірі понад 4 тисячі гривень.

Неподалік цієї території також виявлено автомобіль, у якому перевозили фрагменти незаконно зрубаних дерев. На власника транспортного засобу складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 65 КУпАП. Сума штрафу становить 1020 гривень.

Ще один випадок зафіксовано у захисному лісовому насадженні на околиці селища Арбузинка Первомайського району. Там незаконно зрубали 8 молодих дерев породи акація.

За порушення природоохоронного законодавства складено протокол за ст. 65-1 КУпАП. Сума штрафу склала 510 гривень, а розмір збитків, які необхідно відшкодувати, становить близько 3 тисяч гривень.

Полезахисні лісові смуги виконують важливу роль: захищають ґрунти від ерозії, зменшують вплив вітру та допомагають зберігати вологу на сільськогосподарських землях. Їх знищення має наслідки для цілих екосистем.