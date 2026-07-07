Місце України в НАТО, тому що НАТО з Україною — це альянс майбутнього, — заявив Володимир Зеленський на Форумі оборонних індустрій в Анкарі.

Україна має стати частиною НАТО з її бойовим досвідом і оборонними можливостями. Українські військові довели свою ефективність у сучасній війні, тому залишати країну поза системою колективної оборони було б нелогічно, – вважає президент.

Зеленський зазначив, що українські оборонці лише за червень знешкодили близько 28 тисяч російських окупантів із відеопідтвердженнями, а в середньому йдеться про 30 тисяч на місяць.

-Ми не пишаємося цим. Але говоримо про це, щоби показати, який вигляд має сучасна війна. Війна, якої ми не починали, але мусимо боротися. […] На відміну від путіна, ми не воюємо заради розваги чи геополітики, росія принесла цю війну до України — і ми захищаємося, — сказав він.

Зеленський наголосив, що в росії не залишилося жодного великого нафтопереробного заводу, який би не був уражений Україною. Також нині Україна проводить кампанію для убезпечення Чорного моря: українські морські дрони вже можуть атакувати цілі на землі та в небі. Паралельно Україна бореться в небі — захищається від російських ударів та завдає ударів углиб росії.

Зеленський зазначив, що Україна підвищила рівень перехоплення російських дронів до понад 90%: «З усією повагою, жодна інша країна не має можливості захищатися від дронових атак таких масштабів».

Також завдяки розбудові ППО Україна має високий рівень перехоплення крилатих ракет. Він додав, що «має сенс», аби такі оборонні можливості стали частиною можливостей НАТО.

Зеленський подякував партнерам, які долучилися до «дронової угоди» з Україною, яка, зокрема, передбачає спільне виробництво. Він закликав розбудувати в Європі сильну антибалістичну систему, назвавши це глобально важливим, та згадав про потребу в ліцензіях від США на виробництво ракет до систем Patriot за кордоном.

-Європі необхідне доступне масове виробництво антибалістичних систем — якнайшвидше. Насправді вже сьогодні. Це не про збільшення доходів для урядів чи індустрії, а про надання найсильнішого захисту для мільйонів європейців. […] Ми працюємо над антибалістичною коаліцією, і, сподіваюся, вона дасть справжні результати. Це наш пріоритет зараз. Ми можемо виробляти все інше, але коли ідеться про ППО, необхідна рішучість партнерів, — сказав Зеленський.