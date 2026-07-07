Після відпочинку на озері Задорожнє у Львівській області 43 людини захворіли на гостру кишкову інфекцію. За даними Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, серед госпіталізованих 38 дітей, пише Кореспондент.

Усі хворі відпочивали біля озера в період із 26 червня до 1 липня. Більшість із них перебували на громадському пляжі Тростянецької громади.

Фахівці вже перевірили зразки біоматеріалу від трьох пацієнтів та воду з озера. Наразі вірусів, які можуть викликати гострі кишкові інфекції, не виявили.

“При вірусологічному дослідженні води з озера віруси методом ПЛР не виявили. Бактеріологічні дослідження тривають. За хімічними показниками вода відповідає вимогам”, – повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Попри це, мешканців попередили про заборону купання в озері до завершення всіх перевірок.

Як повідомив заступник директора з медичної частини Львівської обласної інфекційної лікарні Андрій Орфін, наймолодшому пацієнту лише один рік. Дітей почали госпіталізовувати ще з 30 червня, і всі вони надходили у важкому стані, передає Суспільне. Львів.

У пацієнтів спостерігалися висока температура, нудота, блювання, біль у животі та розлади травлення.

Водночас завідувачка одного з відділень лікарні Софія Кащевська у коментарі ZAXID.NET повідомила, що стан хворих поступово покращується.

“Стан пацієнтів поліпшується, але станом на понеділок додому ще нікого не виписують”, – зазначила вона.