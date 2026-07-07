Коли президент Дональд Трамп навесні під час зустрічі в Білому домі лютував через те, що інші члени альянсу НАТО відмовилися приєднатися до його військової операції в Ірані, у нього виникла думка.

Що, якби він скоротив американські сили в Європі на третину, запитав він, за словами двох осіб, знайомих з розмовою. Чи буде це правильним сигналом для так званих союзників?

Приблизно в той час, коли Трамп озвучив свою ідею виведення військ, Пентагон раптово скасував два військових розгортання США в Європі та наказав вивести інший персонал з континенту, пише CNN.

Міністр оборони Піт Хегсет планував оголосити на червневій зустрічі НАТО про ще більш різкі скорочення, які могли б скласти скорочення на третину, запропоноване Трампом, за словами двох осіб, знайомих з цим питанням. Але план змінився після консультацій з іншими високопосадовцями адміністрації, і Хегсет натомість оприлюднив шестимісячний огляд американських сил у Європі.

«Це огляд, у якому деякі країни зазнають невдачі, а інші пройдуть з відзнакою», — попередив він тоді.

Оскільки президент цього тижня прямує до Туреччини на довгоочікуваний саміт НАТО, його лють – і його погрози – напружують 77-річний альянс. Ніколи не виявляючи особливого ентузіазму в обіцянках підтримки США оборони Європи, Трамп став ще більш скептично налаштованим за останні 12 місяців, стверджуючи, що найдавніших союзників Америки не було поруч, коли він потребував їх після того, як він розпочав війну в Ірані.

Він ніколи прямо не виключав спроби виходу з НАТО і постійно ставить під сумнів його цінність для Сполучених Штатів, що, на його думку, підриває безпеку Європи.

Трамп також погрожував захопити Гренландію у одного з членів НАТО і періодично виявляв повагу до президента Росії Володимира Путіна, який, на думку деяких європейських чиновників, може планувати операції на території НАТО як випробування рішучості альянсу.

«Час нашим союзникам активізуватися»

Все це створило напружену атмосферу на саміті цього тижня, на який, за словами Трампа, він їде неохоче. На зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте минулого місяця він сказав, що їде лише тому, що його приймає в столиці Туреччини президент Реджеп Таїп Ердоган, якого він вважає другом. Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що Трампу та його команді приватно дали зрозуміти, що не брати участі в саміті, незважаючи на міркування лідера США, було б неповагою до Ердогана.

«Цей саміт в Анкарі — це справді час для наших союзників активізуватися, і я знаю, що саме цього очікує президент Трамп», — сказав посол Трампа в НАТО Метью Вітакер.

Європейські лідери сподіваються завершити зустріч в Анкарі без серйозного вибуху, плануючи нові оборонні обіцянки, щоб заспокоїти гнів Трампа. Рютте також намагався згладити будь-які розбіжності під час свого червневого візиту до Білого дому.

Але в стурбованих приватних розмовах протягом минулого тижня багато чиновників заявили, що не можуть бути впевнені, чи саміт пройде гладко, враховуючи похмурий настрій президента. Президент гнівно скаржився за зачиненими дверима на відсутність підтримки НАТО, і ця риторика перелилася в його публічні заяви.

«Смішно, що США продовжують йти цим одностороннім шляхом, коли відносини не є взаємними. Вони не були поруч з нами!!!» — написав Трамп у соціальних мережах за кілька днів до саміту.

Європейські лідери спростували критику Трампа, зазначивши, що з ними не консультувалися до початку війни в Ірані. Багато хто пообіцяв військову допомогу для відновлення Ормузької протоки, хоча напруженість на цьому критично важливому водному шляху уповільнила повне відновлення комерційного руху.

Високопоставлені американські чиновники заявили, що протока буде предметом обговорення в Анкарі, хоча вони висловили скептицизм щодо того, що європейські країни мають військовий потенціал, щоб зробити вагомий внесок у будь-які зусилля.

Суперечка Трампа з європейськими лідерами не зірвала саміт «Великої сімки» у Франції минулого місяця. Натомість, Трамп, натхненний позитивним прогресом у переговорах щодо Ірану, здається, добре ладнав навіть з колегами, яких він критикував попередні місяці.

Але невдовзі після від’їзду він відновив суперечку з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, яка, за його словами, «благала» його про фотографію. Вона звинуватила його у вигадці історії, і замість того, щоб дозволити напрузі вщухнути, у неділю він натякнув, що йому потрібен «обмежувальний наказ» проти неї. Один американський чиновник заявив, що напружена динаміка між двома колись дружніми лідерами додає ще один рівень невизначеності до саміту.

А під час зустрічі з Рютте в Овальному кабінеті Трамп відновив свою низку скарг на союзників по НАТО.

«Просто будьте вірними. Я просто хочу їхньої вірності. Нам не потрібні їхні гроші, нам нічого не потрібно. У нас найпотужніша армія у світі, безумовно,…»

«Але я просто хочу лояльності», – сказав він.

Труднощі із заспокоєнням Трампа



Рютте, який останні півтора року з перемінним успіхом працював над керуванням настроями Трампа, спробував пом’якшити ворожість президента за допомогою графіків, що показують збільшення європейських витрат на оборону, що він пояснював тиском Трампа.

«Цей графік стосується трильйону Трампа», – пояснив він у певний момент.

Він м’яко відкинув гнів лідера США щодо Ірану, наполягаючи на тому, що «були окремі випадки, якими ви справді розчаровані, але, загалом кажучи, ваші європейські союзники були там».

Рютте, колишній прем’єр-міністр Нідерландів, чиї улесливі похвали Трампу час від часу викликали глузування, використовував подібну тактику на минулорічному саміті НАТО в Гаазі, і вона здебільшого спрацювала. Трамп пішов, похваливши європейських лідерів і підтвердивши свою відданість угоді про колективну оборону НАТО.

Європейські чиновники прагнуть повторення в Анкарі, але такий результат багатьом здається згасаючою надією. Трамп не відмовився від своїх планів щодо Гренландії, неодноразово стверджуючи, що США потребують її для національної безпеки, незважаючи на план, розроблений Рютте в січні, щодо розширення європейської оборони на самоврядній данській території.

«Наразі єдине рішення, яке ми знайшли щодо того, як вирішити цю проблему, — це придбання Сполученими Штатами Гренландії, але ми продовжуватимемо вивчати інші варіанти для вирішення цих питань», — сказав високопоставлений чиновник США перед самітом.

Підготовка до меншого залучення американських сил

Протягом останніх кількох місяців США вивели війська швидше, ніж уявляли багато європейських чиновників, хоча Трамп роками погрожував скоротити американську присутність на континенті.

Хоча Трамп цієї весни, здавалося, був заскочений зненацька заявою Пентагону про припинення запланованої ротації військ через Польщу, він підтримав рішення про виведення 5000 військовослужбовців з Німеччини. Канцлер Фрідріх Мерц незадовго до цього кроку заявив, що Сполучені Штати «принижуються» у своїй війні з Іраном.

«Не повинно бути дивно, що ми проводимо огляд позиції, або дивно, що цей огляд позиції може призвести до коригування нами нашої позиції», – сказав високопосадовець адміністрації перед самітом в Анкарі.

Тим не менш, ця суперечка збентежила деяких європейців, які намагаються спланувати день, коли Сполучені Штати більше не забезпечуватимуть основну частину безпеки континенту.

«Саміт надає Сполученим Штатам можливість уточнити, що вони планують вивести з Європи, та проконсультуватися з союзниками щодо того, як можна заповнити прогалини у можливостях». «Питання в тому, чи готова адміністрація Трампа до цього», – написав Стівен Вертхайм, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, у нещодавній дискусії про НАТО. «Союзникам потрібна ясність від Вашингтона щодо того, що залишиться, що піде і коли. І щоб це сталося, Вашингтону потрібно визначитися».

Багато хто побоюється, що будь-які зміни в американській військовій позиції можуть підбадьорити Росію, чий наступ в Україні зайшов у глухий кут. Президент України Володимир Зеленський відвідає вечерю лідерів в Анкарі, але не братиме участі в зустрічах саміту – це сигнал про те, що амбіції Києва колись приєднатися до альянсу залишаються нереалізованими. Однак він зустрінеться з Трампом індивідуально в середу.

Трамп, чию увагу відвернула війна в Ірані, нещодавно висловив враження від здатності Зеленського продовжувати боротьбу проти набагато більшого супротивника. Європейські країни планують пообіцяти десятки мільярдів євро військової підтримки Україні, щоб показати Трампу, що вони налаштовані фінансувати боротьбу.

Чи спрацює щось із цього для збереження миру на конференції цього тижня, ще належить побачити.