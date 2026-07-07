Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не продовжив зобов’язання носити електронний браслет колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову.

“Цей обов’язок не продовжено”, – повідомили у ВАКС агентству “Інтерфакс-Україна”.

У той же час Чернишову продовжено інші обов’язки, покладені на нього в рамках запобіжного заходу: екс-міністр зобов’язується повідомляти про зміну місця проживання та роботи, прибувати до детектива, прокурора, суду за вимогою, утримуватися від спілкування з іншими фігурантами справи та здати закордонний паспорт.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 10 листопада 2025 року повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву “Мідас”. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору.

НАБУ та САП 14 листопада того ж року вручили колишньому віцепрем’єр-міністру Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої “пральні” – місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад $1,2 млн та майже EUR100 тис. готівкою. Діяння кваліфіковане за ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексі України.

ВАКС 18 листопада обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 51,6 млн грн. 19 листопада заставe було внесено. Пізніше ексвіцепрем’єр оскаржив рішення щодо запобіжного заходу, але Апеляційна палата ВАКС залишила його в силі.

НАБУ і САП 23 червня 2025 року повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу. До реалізації схеми залучили Чернишова, коли той обіймав посаду міністра, його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директорку державного підприємства. Правоохоронці вважають, що міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з потрібною будівельною компанією інвестиційні договори. Згідно з ними, забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП.

ВАКС 27 червня обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн, задовольнивши клопотання частково, зокрема, відмовивши у носінні електронного засобу контролю (браслету). За рішенням суду, на підозрюваного покладено такі обов’язки: прибувати за кожним викликом детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурору або суду. 2 липня за Чернишова було внесено заставу в повному обсязі.